Маск выступил на митинге Трампа: о чем заявил

Американский миллиардер Илон Маск ровно за месяц до выборов появился на митинге в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам генерального директора SpaceX и Tesla, лидер республиканцев может сохранить демократию в Соединенных Штатах.



Дональд Трамп и Илон Маск. Фото из открытых источников

5 октября Илон Маск принял участие на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, где на бывшего президента США было совершено покушение несколько месяцев назад. Маск во время своей речи раскритиковал действующего лидера американцев Джо Байдена и поддержал стоявшего рядом Трампа, который с улыбкой реагировал на слова миллиардера.

"Настоящее испытание для человека — это то, как он ведет себя в критической ситуации. У нас был один президент, который не мог подняться по лестнице самолета, а другой размахивал кулаками после того, как в него выстрелили. Так кого вы хотите видеть представителем США?" – заявил Маск.

Илон Маск также заявил, что президентские выборы 2024 станут одними из важнейших в жизни американцев.

"Результат этих выборов может решиться с помощью 1000 или 500 голосов", – сказал Маск.

Далее миллиардер повторил несколько тезисов, которые используют сторонники Трампа против демократов, в частности, что они хотят "отобрать свободу слова" и "право на ношение оружия", тогда как лидер республиканцев якобы "сохранит Конституцию и демократию в США".

Илон Маск неоднократно выражал поддержку Дональду Трампу, в том числе финансовую. Кроме того, лидер республиканцев рассказал, что готов предоставить Маску должность в правительстве, если станет президентом США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск неожиданно отреагировал на новое покушение на Трампа.



Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о приближении третьей мировой войны.