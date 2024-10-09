Маск заявил, что может надолго оказаться в тюрьме: детали

Основатель Tesla и владелец платформы X Илон Маск заявил, что может оказаться в тюрьме, если на предстоящих президентских выборах победит вице-президент Камала Харрис. По словам Маска, он активно на выборах поддерживает Дональда Трампа.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск в интервью американскому ведущему Такеру Карлсону рассказал, что вскоре может оказаться в тюрьме. По его словам, такой вариант событий возможен, если Трамп не победит на президентских выборах.

"Если он проиграет, я готов. Как долго, по вашему мнению, продлится мой тюремный срок? Увижу ли я своих детей? Я не знаю", — сказал Маск.

Эти комментарии прозвучали на фоне активной поддержки Трампа со стороны Маска. Миллиардер неоднократно публично выступал в защиту экс-президента и финансово поддержал его кампанию. После попытки покушения на Трампа в июле Маск посетил его митинг в Пенсильвании, демонстрируя свою лояльность кандидату от Республиканской партии.

Маск также активно критикует Камалу Харрис на платформе X. По его словам, атаки направлены не столько на саму вице-президентку, сколько на представляемую ею политическую систему. По его словам, демократы как бы хотят создать такие условия, чтобы выиграть и следующие выборы.

"Я считаю, что если Трамп не выиграет эти выборы, это будут последние выборы. По моему прогнозу, если еще четыре года у власти будут демократы, они легализуют столько нелегалов, что на следующих выборах не будет колеблющихся штатов", — сказал Маск добавляя, что это приведет к "однопартийному правлению".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск пообещал ребенка Тейлор Свифт.

Также "Комментарии" писали о Харрис, которая рассказала, что было бы с Украиной, если бы Трамп был президентом США.