Маск заявил, что может надолго оказаться в тюрьме: детали

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Slava Kot
Основатель Tesla и владелец платформы X Илон Маск заявил, что может оказаться в тюрьме, если на предстоящих президентских выборах победит вице-президент Камала Харрис. По словам Маска, он активно на выборах поддерживает Дональда Трампа.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Илон Маск в интервью американскому ведущему Такеру Карлсону рассказал, что вскоре может оказаться в тюрьме. По его словам, такой вариант событий возможен, если Трамп не победит на президентских выборах.
Эти комментарии прозвучали на фоне активной поддержки Трампа со стороны Маска. Миллиардер неоднократно публично выступал в защиту экс-президента и финансово поддержал его кампанию. После попытки покушения на Трампа в июле Маск посетил его митинг в Пенсильвании, демонстрируя свою лояльность кандидату от Республиканской партии.
Маск также активно критикует Камалу Харрис на платформе X. По его словам, атаки направлены не столько на саму вице-президентку, сколько на представляемую ею политическую систему. По его словам, демократы как бы хотят создать такие условия, чтобы выиграть и следующие выборы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск пообещал ребенка Тейлор Свифт.
Также "Комментарии" писали о Харрис, которая рассказала, что было бы с Украиной, если бы Трамп был президентом США.
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