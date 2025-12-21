Масштабный блекаут в США: тысячи американцев без света (ФОТО)

В Сан-Франциско 20 декабря произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате которого без света осталось около 130 тысяч домов и предприятий. Об инциденте сообщила компания Pacific Gas & Electric (PG&E), являющаяся главным поставщиком электроэнергии и газа в северной Калифорнии.

По данным компании PG&E, авария затронула примерно треть всех потребителей в Сан-Франциско. Больше всего пострадали северные районы американского города, в частности Ричмонд, Пресидио и кварталы вокруг парка Golden Gate Park, на несколько часов оказавшихся в полной темноте.

В PG&E заявили, что сеть удалось оперативно стабилизировать и риск дальнейших отключений пока нет. Аварийные бригады немедленно были направлены на место, а компания пообещала информировать общественность по мере возобновления электроснабжения.

Отключение оказало серьезное влияние на городскую инфраструктуру. Департамент чрезвычайных ситуаций Сан-Франциско предупредил о значительных перебоях в работе транспорта, в частности часть станций метро была закрыта, некоторые автобусные маршруты изменили схему движения, а светофоры на ключевых перекрестках временно не работали. Полиция призвала водителей быть особенно внимательными и, по возможности, избегать поездок.

По информации PG&E, к 21:00 субботы (7:00 воскресенья по киевскому времени) электроснабжение было восстановлено для около 90 тысяч клиентов. Еще около 40 тысяч должны быть подключены в ближайшее время после завершения проверок безопасности. Компания отметила, что работы будут продолжаться ночью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о массовом блекауте в Европе, когда Испания, Португалия и Франция без электроэнергии.