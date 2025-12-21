Масштабний блекаут в США: тисячі американців без світла (ФОТО)

У Сан-Франциско 20 грудня сталося масштабне відключення електроенергії, внаслідок якого без світла залишилися близько 130 тисяч будинків і підприємств. Про інцидент повідомила компанія Pacific Gas & Electric (PG&E), яка є головним постачальником електроенергії та газу в північній Каліфорнії.

Масштабне відключення світла в Сан-Франциско. Фото: REUTERS/Jeff Chiu

За даними компанії PG&E, аварія зачепила приблизно третину всіх споживачів у Сан-Франциско. Найбільше постраждали північні райони американського міста, зокрема Річмонд, Пресідіо та квартали навколо парку Golden Gate Park, які на кілька годин опинилися в повній темряві.

Масштабне відключення світла в Сан-Франциско. Фото: REUTERS/Jeff Chiu

У США сталося масштабне відключення електроенергії. Фото: REUTERS/Jeff Chiu

У PG&E заявили, що мережу вдалося оперативно стабілізувати й ризику подальших відключень наразі немає. Аварійні бригади були негайно направлені на місце, а компанія пообіцяла інформувати громадськість у міру відновлення електропостачання.

Сан-Франциско без світла. Фото: REUTERS/Jeff Chiu

Відключення серйозно вплинуло на міську інфраструктуру. Департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско попередив про значні перебої в роботі транспорту, зокрема частина станцій метро була зачинена, деякі автобусні маршрути змінили схему руху, а світлофори на ключових перехрестях тимчасово не працювали. Поліція закликала водіїв бути особливо уважними та, за можливості, уникати поїздок.

За інформацією PG&E, до 21:00 суботи (7:00 неділі за київським часом) електропостачання було відновлено для близько 90 тисяч клієнтів. Ще приблизно 40 тисяч мали бути підключені найближчим часом після завершення перевірок безпеки. Компанія зазначила, що роботи триватимуть упродовж ночі.

