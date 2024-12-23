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Масштабы всех удивят: что обещает Трамп в первый день после инаугурации

Дональд Трамп обещает после инаугурации "самую масштабную операцию по депортации" в истории США

сегодня, 07:20
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Кравцев Сергей

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал начать "самую масштабную операцию по депортации" в истории страны. Она планируется сразу после инаугурации 20 января 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "New York Post".

Масштабы всех удивят: что обещает Трамп в первый день после инаугурации

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, во время выступления 22 декабря, на конференции Turning Point Action AmericaFest в Аризоне Трамп сделал ряд заявлений о планах после возвращения в Белый дом и вступления в должность президента США.

"В мой первый день возвращения в Овальном кабинете я подпишу исторический список исполнительных приказов о закрытии нашей границы для нелегальных иностранцев и прекращении вторжения в нашу страну", — отметил республиканец.

По словам Дональда Трампа, в тот же день "мы начнем самую масштабную операцию по депортации в американской истории, масштабнее даже операции президента Дуайта Эйзенхауэра".

Напомним, во время предвыборной гонки Трамп обещал провести кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов, проживающих в США. Он назначил своим уполномоченным по вопросам приграничья Тома Гомана для выполнения этой миссии.

Стоит отметить, крупнейшая массовая депортация в истории США состоялась во время президентства Эйзенхауэра и называлась "Операция Wetback". Кампания тогдашнего лидера Штатов в 1955 году преследовала цель — изгнать из страны мексиканских иммигрантов без документов. Считается, что под соответствующие мероприятия могли попасть около 1,3 миллиона человек.

С помощью правительства Мексики, которое добивалось возвращения мексиканских граждан, чтобы уменьшить нехватку рабочей силы, агенты пограничного патруля и местные чиновники США использовали военные методы и участвовали в скоординированной тактической операции по вывозу иммигрантов.

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