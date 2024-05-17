Мастер-класс от Штатов: Что должна научиться делать Украина

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Ткачик Олеся
Как считает экономист Алексей Кущ, Соединенные Штаты показали мастер-класс Украине как следует защищать свой внутренний рынок. По его словам, речь идет о введении импортных пошлин по отношению к определенным группам товаров из Китая, которые импортируются на американский рынок. Это делается для поддержания внутреннего производства, причем размер пошлин фактически блокирующий, то есть эти товары становится невыгодно импортировать из Китая в США.
США
Как подчеркнул экономист, США начали принимать меры, чтобы остановить импорт промышленных товаров из Китая в стратегические отрасли. По его убеждению, то же самое должно сделать правительство Украины в отношении тех китайских товаров, аналоги которых производят в Украине.
При этом Кущ обратил внимание на то, что США фактически заблокировали импорт китайской промпродукции на 18 млрд долларов. Это преимущественно товары в стратегических отраслях, например определенная продукция из стали и алюминия, полупроводники, солнечные батареи и электромобили. В Белом доме заявили, что цель поднятия пошлин – это "неприемлемые риски", создаваемые китайцами для экономической безопасности США. Речь идет о том, что китайские товары просто уничтожают местных производителей.
При этом недавно о подобных планах говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
По его словам, сейчас рынки Украины открыты для китайских дешевых товаров, особенно в стратегических отраслях. К примеру, это касается стальных труб, импорт которых из Китая в Украину кратно увеличился. Их массово закупают государственные украинские компании. Это уже приводит к понижению загрузки украинских предприятий.
То есть, Украина должна защитить внутренний рынок именно тех товаров, которые могут успешно выпускать украинские производители, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Штаты также регулярно требуют от Китая прекратить поддерживать РФ.
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Іванович
сегодня, 15:43
Майстер-клас для США від України - розкрадання бюджетних волонтерських грошей навіть під час війни на виживання, "закривання" судами корупційних справ скороченням строків на їх розгляду та іншими "поправками" до законів, ну а знищення виробників - це ще від "кровосісі" традиція.
Ігор
сегодня, 15:36
Просто китайська продукція більш якісна в порівнянні з українською в тому числі тому, що виробляється на новому обладнанні, а в нас досі використовується совкове. Китайці пропонують вигоду, коли частину відкату лишають в офшорах. Майстер-класи нацпам'ятним - це горох об стіну вони навчаться і не змінюються хоч ракети з неба. Верещать від болю але продовжують їсти кактус, поки кошерні насолоджуються владою і обкрадають терпіл.