Стало известно, о чем США предупредили Китай перед визитом Путина

Китай должен перестать поддерживать Россию в войне против Украины. Ни одна страна не должна давать российскому диктатору Владимиру Путину платформу для продвижения агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа прокомментировал предстоящий визит Путина в Китай. Пател отметил, что война России против Украины является самой большой угрозой европейской безопасности. Поэтому Пекин не может подпитывать ее, если якобы хочет иметь хорошие отношения с Европой и другими странами.

"Важность этого является не только позицией США, но также была четко уведомлена нашими партнерами в G7, нашим партнерам в НАТО и ЕС. Если КНР прекратит свою поддержку России, ей будет трудно поддерживать свои военные усилия против Украины, и ни одна страна не должна оказывать Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины", — высказался Пател.

Спикер подчеркнул, что мир не может вернуться к привычной жизни и закрыть глаза на нарушения международного права, совершенные Россией.

Стоит отметить, что российский диктатор Владимир Путин намерен осуществить визит в Китай 16-17 мая. По данным российских пропагандистов, диктатор посетит Пекин и Харбин, встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Это должен быть первый визит Путина после его так называемой "инаугурации".

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