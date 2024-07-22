Майк Джонсон рассказал, как Трамп сможет окончить войну: почему это точно Путину не понравится

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Кравцев Сергей
Ходят лишь слухи о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах США согласится на ряд уступок перед российским диктатором Путиным, чтобы закончить войну в Украине. На самом же деле Дональд Трамп сможет закончить войну России против Украины только, если продемонстрирует силу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире канала ABC News сделал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Джонсон отметил, что он абсолютно уверен, что Трамп сможет положить конец этой войне, потому что продемонстрирует силу.
Спикер заверил, что Дональд Трамп может просто по телефону "выдвинуть угрозы и требования противникам во всем мире, на которые они обращают внимание, потому что в определенном смысле боятся его". Это, по его словам, является настоящей ценностью.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет план Трампа, предусматривающий скорейшее окончание войны с потерей территорий, но без санкций и трибунала для Путина.
Президент Зеленский считает, что Украина не пойдет на подобные условия окончания войны. Кроме того, по словам Зеленского, Украину никто не заставит это сделать, в том числе и Дональд Трамп.
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