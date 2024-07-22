Майк Джонсон рассказал, как Трамп сможет окончить войну: почему это точно Путину не понравится

Ходят лишь слухи о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах США согласится на ряд уступок перед российским диктатором Путиным, чтобы закончить войну в Украине. На самом же деле Дональд Трамп сможет закончить войну России против Украины только, если продемонстрирует силу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире канала ABC News сделал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Джонсон отметил, что он абсолютно уверен, что Трамп сможет положить конец этой войне, потому что продемонстрирует силу.

"Мы поддерживаем идею мира через силу. Мы не имели этого за три с половиной года администрации Байдена. Это было с точностью до наоборот", – отметил Майк Джонсон.

Спикер заверил, что Дональд Трамп может просто по телефону "выдвинуть угрозы и требования противникам во всем мире, на которые они обращают внимание, потому что в определенном смысле боятся его". Это, по его словам, является настоящей ценностью.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет план Трампа, предусматривающий скорейшее окончание войны с потерей территорий, но без санкций и трибунала для Путина.

"Если он хочет сделать это за 24 часа, простым вариантом будет подтолкнуть нас платить. Потому что понятно как это сделать. Это значит просто остановиться, отдать и забыть. Без санкций, без ничего. Путин заберет территории, Путин создаст победу для своего общества, и все. Никто не сядет в тюрьму, никакой ответственности, ни одного трибунала, ровным счетом ничего", — сказал Зеленский.

Президент Зеленский считает, что Украина не пойдет на подобные условия окончания войны. Кроме того, по словам Зеленского, Украину никто не заставит это сделать, в том числе и Дональд Трамп.



