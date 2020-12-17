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Медицинская маска станет официальной частью униформы в армии США

Маска Combat Cloth Face Covering будет находиться в сумке каждого американского солдата

сегодня, 16:44
Автор:

Павел Зинченко

Официально разработанная, протестированная и улучшенная маска для лица — Combat Cloth Face Covering (CCFC) — будет предоставлена ​​американским солдатам во втором квартале 2021 финансового года. Это было одно из обновлений, предоставленных Совету по униформе армии (AUB) во время его 152-го заседания, которое произошло 18 ноября.

Медицинская маска станет официальной частью униформы в армии США

ФОТО: Military.com

В ответ на текущую пандемию армия в основном предоставила одноразовые или многоразовые однотонные маски солдатам, которым также разрешено использовать шейные гетры и другие тканевые предметы, такие как банданы и шарфы, в качестве маски для лица. Этим летом Совет по армейской униформе рекомендовал, а генерал Джеймс К. МакКонвилл, начальник штаба армии США, одобрил выдачу CCFC солдатам на начальном обучении (IET) как часть содержимого их сумки для одежды. На 152-м AUB официальные лица армии заявили, что Агентство оборонной логистики (DLA) начнет выдавать по два CCFC каждому новому солдату во втором квартале 2021 финансового года. CCFC, вероятно, будут доступны для покупки в магазинах униформы Army & Air Force Exchange Service (AAFES) позже в 2021 финансовом году. 

CCFC были спроектированы, разработаны и произведены в сжатые сроки. Как правило, DLA необходимо от 18 до 24 месяцев, чтобы товар был доступен для заказа после утверждения и отправки технического описания, дизайна и компонентов. Планируется, что время CCFC от создания до выпуска займет менее одного года.

Как сообщало издание "Комментарии", медицинская маска может спровоцировать экзему. Согласно наблюдению дерматологов, с начала распространения коронавирусной инфекции все больше людей начало жаловаться на проблемы с кожей, и связано это именно с ношением маски.


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Источник: https://www.army.mil/article/241816/the_armys_official_face_mask_to_be_issued_to_new_soldiers_in_2021
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