Медицинская маска станет официальной частью униформы в армии США

Официально разработанная, протестированная и улучшенная маска для лица — Combat Cloth Face Covering (CCFC) — будет предоставлена ​​американским солдатам во втором квартале 2021 финансового года. Это было одно из обновлений, предоставленных Совету по униформе армии (AUB) во время его 152-го заседания, которое произошло 18 ноября.

ФОТО: Military.com

В ответ на текущую пандемию армия в основном предоставила одноразовые или многоразовые однотонные маски солдатам, которым также разрешено использовать шейные гетры и другие тканевые предметы, такие как банданы и шарфы, в качестве маски для лица. Этим летом Совет по армейской униформе рекомендовал, а генерал Джеймс К. МакКонвилл, начальник штаба армии США, одобрил выдачу CCFC солдатам на начальном обучении (IET) как часть содержимого их сумки для одежды. На 152-м AUB официальные лица армии заявили, что Агентство оборонной логистики (DLA) начнет выдавать по два CCFC каждому новому солдату во втором квартале 2021 финансового года. CCFC, вероятно, будут доступны для покупки в магазинах униформы Army & Air Force Exchange Service (AAFES) позже в 2021 финансовом году.

CCFC были спроектированы, разработаны и произведены в сжатые сроки. Как правило, DLA необходимо от 18 до 24 месяцев, чтобы товар был доступен для заказа после утверждения и отправки технического описания, дизайна и компонентов. Планируется, что время CCFC от создания до выпуска займет менее одного года.

Как сообщало издание "Комментарии", медицинская маска может спровоцировать экзему. Согласно наблюдению дерматологов, с начала распространения коронавирусной инфекции все больше людей начало жаловаться на проблемы с кожей, и связано это именно с ношением маски.

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