Мелании Трамп – 56 лет: как выглядела в молодости до того, как встретила Трампа (ФОТО)

26 апреля свой 56-й день рождения отмечает первая леди США Мелания Трамп. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом она второй раз выполняет эту роль, оставаясь одной из самых известных и одновременно загадочных женщин американской политики.

Мелания Трамп. Фото: REUTERS / Hannah McKay

Мелания Трамп родилась в 1970 году в городе Ново Место под фамилией Кнавс. Первая леди США родилась в городе, входившем в состав Югославии, а ныне это территория Словении. Детство она провела в небольшом городе Севница. Ее семья не была связана с политикой или шоу-бизнесом. Отец работал в сфере продаж автомобилей, а мать в текстильной промышленности.

В подростковом возрасте Мелания переехала в Любляну, где поступила в университет на специальность, связанную с дизайном и архитектурой. Однако обучение она не завершила, решив сосредоточиться на карьере модели.

Мелания Трампа в подростковом возрасте. Фото: Stane Jerko

Модельный путь Мелания начала в 16 лет. Она работала в Милане и Париже, сотрудничала с европейскими агентствами, а затем переехала в Нью-Йорк. В США ее карьера стремительно пошла вверх: фотосессии для Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair и других глянцев сделали ее узнаваемой в мире моды.

Мелания Трампа в 16 лет. Фото: Stane Jerko

Мелания Трамп (справа) в рекламе нижнего белья в 1996 году. Фото: Instagram

Судьбоносное знакомство с Дональдом Трампом состоялось в 1998 году на одном из светских мероприятий в Нью-Йорке. Через несколько лет пара объявила о помолвке, а в 2005 году вышла замуж во Флориде. В 2006 году у них родился сын Беррон, а сама Мелания получила гражданство США.

После победы Трампа на выборах 2016 года она стала первой леди, сосредоточившись на темах благосостояния детей и безопасности в интернете. В 2025 году, по возвращении мужа к власти, Мелания снова заняла эту позицию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что хирург посмотрел на лицо Мелании Трамп и объяснил, делала ли она пластические операции.

Также "Комментарии" писали, что Мелания Трамп объяснила свои обнаженные фото.