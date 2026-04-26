Меланії Трамп – 56 років: як виглядала у молодості до того, як зустріла Трампа (ФОТО)

26 квітня свій 56-й день народження відзначає перша леді США Меланія Трамп. Після повернення Дональда Трампа до Білого дому вона вдруге виконує цю роль, залишаючись однією з найвідоміших і водночас найзагадковіших жінок американської політики.

Меланія Трамп. Фото: REUTERS / Hannah McKay

Меланія Трамп народилася у 1970 році в місті Ново Место під прізвищем Кнавс. Перша леді США народилася у місті, яке входило до складу Югославії, а нині це територія Словенії. Дитинство вона провела у невеликому місті Севниця. Її родина не була пов’язана з політикою чи шоу-бізнесом. Батько працював у сфері продажу автомобілів, а мати у текстильній промисловості.

У підлітковому віці Меланія переїхала до Любляни, де вступила до університету на спеціальність, пов’язану з дизайном та архітектурою. Однак навчання вона не завершила, вирішивши зосередитися на кар’єрі моделі.

Меланія Трамп у підлітковому віці. Фото: Stane Jerko

Модельний шлях Меланія розпочала у 16 років. Вона працювала в Мілані та Парижі, співпрацювала з європейськими агентствами, а згодом переїхала до Нью-Йорка. У США її кар’єра стрімко пішла вгору: фотосесії для Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair та інших глянців зробили її впізнаваною у світі моди.

Меланія Трамп (справа) в рекламі спідньої білизни у 1996 році. Фото: Instagram

Доленосне знайомство з Дональдом Трампом відбулося у 1998 році на одному зі світських заходів у Нью-Йорку. Через кілька років пара оголосила про заручини, а у 2005 році одружилася у Флориді. У 2006 році в них народився син Беррон, а сама Меланія отримала громадянство США.

Після перемоги Трампа на виборах 2016 року вона стала першою леді, зосередившись на темах добробуту дітей та безпеки в інтернеті. У 2025 році, після повернення чоловіка до влади, Меланія знову зайняла цю позицію.

