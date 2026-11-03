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Мелания Трамп готовит необычную встречу: для чего зовут в США представителей РФ и Украины

Первая леди США заявила о намерении лично свести стороны за одним столом

3 ноября 2026, 15:28
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Кравцев Сергей

Первая леди США Мелания Трамп намерена организовать встречу представителей России и Украины в Белом доме. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба американской администрации. В заявлении подчеркивается, что супруга президента Дональда Трампа лично инициировала контакты между двумя странами, продолжающими войну.

Мелания Трамп готовит необычную встречу: для чего зовут в США представителей РФ и Украины

Мелания Трамп. Фото: из открытых источников

В Белом доме назвали эту инициативу необычным дипломатическим шагом и заявили, что Мелания Трамп уже добилась прекращения огня в Алешках и прилегающем районе Херсонской области. Подробности договоренностей, их условия и механизм контроля за соблюдением режима тишины в опубликованном сообщении не раскрываются.

Ожидается, что в четверг, 5 ноября, первая леди выступит в Белом доме с заявлением о прекращении огня в Алешках. Начало речи запланировано на 11:00 по восточному времени США, или 19:00 по московскому времени.

Сам факт возможного контакта представителей Москвы и Киева при участии Мелании Трамп привлекает особое внимание на фоне продолжающихся боевых действий и дипломатических попыток найти пути завершения конфликта. При этом Белый дом пока не назвал имена участников будущей встречи и не уточнил, на каком уровне будут представлены Россия и Украина.

Ранее Мелания Трамп назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной и поблагодарила обе стороны за сотрудничество. Она выразила надежду, что этот опыт сможет стать основой для более устойчивого мира.

Теперь главный вопрос – перерастет ли инициатива первой леди в полноценный переговорный процесс или останется отдельным гуманитарно-дипломатическим эпизодом.

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