Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству (ФОТО)

Первая леди США Мелания Трамп украсила Белый дом к рождественским праздникам. Она оказалась настроена решительно: более 50 рождественских ёлок, около 200 метров гирлянд плюс 55 килограммов пряничного теста она заказала для украшения Белого дома. Что из этого получилось, она опубликовала в Х.

Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

На фотографиях — помпезные сверкающие декорации в классическом американском стиле. Характерные для первой леди рождественские венки с красными лентами украшают внешние окна Белого дома. Главная ёлка стоит в Голубой комнате и отдаёт дань Gold Star Families, семьям, потерявшим родственника на военной службе.

Ещё одна ель украшает и Зелёную комнату, в которой стоят портреты Джорджа Вашингтона и Дональда Трампа — каждый выполнен из 6000 деталей Lego. Комната символизирует семейный характер праздника.

Красная комната посвящена молодёжи: многочисленные бабочки напоминают о программе Мелании "Продвигать будущее" для приёмных детей. Всего комнату украшает более 10 000 бабочек.

Мелания Трамп украшает Белый дом к рождеству уже в пятый раз. Она лично выбирает все элементы декора.

С сегодняшнего дня начинаются традиционные публичные экскурсии по украшенному Белому дому, ожидаются десятки тысяч посетителей. В том числе они увидят знаменитый пряничный домик в Государственной столовой — в этот раз сладкая копия Белого дома изготовлена из 54 кг теста.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня во Львов привезли 14-метровую елку к Рождественским праздникам.