logo_ukra

BTC/USD

90950

ETH/USD

2999.93

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (ФОТО)

Меланія Трамп замовила понад 50 ялинок та 55 кг пряничного тіста

2 грудня 2025, 18:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Перша леді США Меланія Трамп прикрасила Білий дім до різдвяних свят. Вона виявилася налаштованою рішуче: понад 50 різдвяних ялинок, близько 200 метрів гірлянд плюс 55 кілограмів пряничного тіста вона замовила для прикраси Білого дому. Що з цього вийшло, вона опублікувала Х.

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (ФОТО)

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва

На фотографіях — помпезні блискучі декорації у класичному американському стилі. Характерні для першої леді різдвяні вінки із червоними стрічками прикрашають зовнішні вікна Білого дому. Головна ялинка стоїть у Блакитній кімнаті та віддає данину Gold Star Families, сім'ям, які втратили родича на військовій службі.

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (ФОТО) - фото 2
Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (ФОТО) - фото 2
Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (ФОТО) - фото 2
Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (ФОТО) - фото 2

Ще одна ялина прикрашає і Зелену кімнату, де стоять портрети Джорджа Вашингтона і Дональда Трампа — кожен виконаний із 6000 деталей Lego. Кімната символізує сімейний характер свята.

Червона кімната присвячена молоді: численні метелики нагадують про програму Меланії "Просувати майбутнє" для прийомних дітей. Усього кімнату прикрашає понад 10 000 метеликів.

Меланія Трамп прикрашає Білий дім до Різдва вже вп'яте. Вона особисто вибирає усі елементи декору.

З сьогоднішнього дня розпочинаються традиційні публічні екскурсії прикрашеним Білим домом, очікуються десятки тисяч відвідувачів. У тому числі вони побачать знаменитий пряниковий будиночок у Державній їдальні — цього разу солодка копія Білого дому виготовлена із 54 кг тіста.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що сьогодні до Львова привезли 14-метрову ялинку до Різдвяних свят.                                                                                          



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини