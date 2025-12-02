Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (ФОТО)

Перша леді США Меланія Трамп прикрасила Білий дім до різдвяних свят. Вона виявилася налаштованою рішуче: понад 50 різдвяних ялинок, близько 200 метрів гірлянд плюс 55 кілограмів пряничного тіста вона замовила для прикраси Білого дому. Що з цього вийшло, вона опублікувала Х.

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва

На фотографіях — помпезні блискучі декорації у класичному американському стилі. Характерні для першої леді різдвяні вінки із червоними стрічками прикрашають зовнішні вікна Білого дому. Головна ялинка стоїть у Блакитній кімнаті та віддає данину Gold Star Families, сім'ям, які втратили родича на військовій службі.

Ще одна ялина прикрашає і Зелену кімнату, де стоять портрети Джорджа Вашингтона і Дональда Трампа — кожен виконаний із 6000 деталей Lego. Кімната символізує сімейний характер свята.

Червона кімната присвячена молоді: численні метелики нагадують про програму Меланії "Просувати майбутнє" для прийомних дітей. Усього кімнату прикрашає понад 10 000 метеликів.

Меланія Трамп прикрашає Білий дім до Різдва вже вп'яте. Вона особисто вибирає усі елементи декору.

З сьогоднішнього дня розпочинаються традиційні публічні екскурсії прикрашеним Білим домом, очікуються десятки тисяч відвідувачів. У тому числі вони побачать знаменитий пряниковий будиночок у Державній їдальні — цього разу солодка копія Білого дому виготовлена із 54 кг тіста.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що сьогодні до Львова привезли 14-метрову ялинку до Різдвяних свят.