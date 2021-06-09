Мессенджер для преступников: как ФБР «провернула» масштабную облаву в Сети (ФОТО)

Работа киберотделов полиции и других спецслужб выходит на новый, определенно более качественный уровень. Как сообщает BBC, благодаря разработанному сотрудниками американского Федерального бюро расследований (ФБР) мессенджеру, во многих странах мира удалось устроить облаву на преступников, связанных с наркобизнесом.



Благодаря мессенджеру ANOM от ФБР задержали более 800 преступников. Фото из открытых источников

Задержания проходили в десятке государств, а руководство операции лежало на плечах американских и австралийских спецслужб. Благодаря разработке мессенджера ANOM, якобы гарантирующего полную анонимность переписки, правоохранителям удалось отследить более восьми сотен наркоторговцев и других преступников.

В ходе масштабнейшей операции полицейские изымали наркотики (около 8 тонн только кокаина), огнестрельное оружие (250 единиц) и огромные суммы "кэша", а также криптовалюту (по самым скромным подсчетам — более 48 млн долларов).

В Европоле уже ответили, что облава, устроенная благодаря ANOM, стала одной из самых крупных, в которых применялись IT-технологии. Доподлинно известно, что к спецоперации точно были привлечены немецкие и шведские правоохранительные органы.

Следует отметить, что спецслужбы могли отслеживать все переписки, проходившие через этот мессенджер. Благодаря этому правоохранители смогли предупредить не только продажу и контрабанду наркотических средств, но и несколько десятков убийств.

Интересно, что доступ к ANOM нельзя было получить через привычную платформу загрузки на андроиде или айфоне. Для общения через зашифрованное приложение нужен был специальный телефон. Такой мобильный не имел доступа к электронной почте и не принимал-отправлял звонки. Единственным предназначением такого смартфона было общение через ANOM.

Телефоны со спецмессенджером правоохранители смогли распространить среди преступников благодаря информаторам, а также сотрудникам под прикрытием.

Как сообщают представители ФБР, за время работы над спецоперацией было создано около 12 тысяч подобных телефонов, и они "засветились" в около сотни различных государств.

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