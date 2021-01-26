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Мессенджер Telegram потребовали удалить из магазина приложений Google

Популярный мессенджер может исчезнуть из GooglePlay

сегодня, 11:41
Автор:

Сергей Медведев

Популярный интернет-мессенджер Telegram обвинили в содействии терроризму и продаже наркотиков. Поэтому, его необходимо удалить из магазина приложений GooglePlay. Такой иск подал бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг.

Мессенджер Telegram потребовали удалить из магазина приложений Google

Телеграм обвинили в содействии терроризму / фото https://www.epravda.com.ua/

Экс-дипломат обратился в суд Калифорнии  с иском к компании Alphabet Inc., которая является материнской платформой для Google. Он потребовал удалить приложение Telegram из интернет-магазина, принадлежащего компании. По  мнению Гинзбурга, мессенджер, который является разработкой Павла Дурова, способствует экстремизму, антисемитизму и насилию. Также, с помощью мессенджера продают наркотики.

Telegram, особенно после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена на посту президента, использовался для угроз, поощрения и координации расистского насилия, утверждает Гинзберг. 

"Google не предпринял никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями, которые он предпринял против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента", — говорится в иске Гинзберга.

Отмечается, что после беспорядков у Капитолия США 6 января Google отстранил Parler от доступа к своему магазину приложений, потому что ряд его правых пользователей выразили поддержку осаде и дальнейшему насилию. 

В своем иске Гинзбург упоминает о двух покушениях на его жизнь и связывает их с антисемитскими идеями, которые распространяют через Telegram.

Как сообщал портал "Комментарии", основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об изменениях в работе сервиса. По его словам,  мессенджер начнет монетизироваться для того, чтобы поддерживать большие затраты на серверы и трафик.

 


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-25/telegram-deserves-same-fate-as-parler-suit-against-google-says?sref=Y0jVLcFo
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