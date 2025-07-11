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Метод европейцев сработал: Трамп наконец-то понял настоящую игру Путина

NYT пишет о том, что Трамп начал понимать, чего Европа хочет для Украины

11 июля 2025, 07:42
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Кравцев Сергей

Европейские лидеры сменили тактику поведения с президентом США Дональдом Трампом. Теперь они использовали лесть и давление. Все это в итоге создало импульс в вопросе новых санкций против РФ. Новый подход европейских лидеров истощил терпение Трампа в отношении Путина. И после нескольких месяцев телефонных разговоров между ними, надежды на то, что Трамп сможет добиться перемирия в Украине, иссякли. Об этом пишет New York Times (NYT).

Метод европейцев сработал: Трамп наконец-то понял настоящую игру Путина

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Издание напомнило о законопроекте сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, который предусматривает новые меры воздействия на РФ. У него 83 сторонника в Сенате.

Некоторые аналитики предполагают, что законопроект, в случае его одобрения, может нанести гораздо больший удар, чем любые предыдущие антироссийские санкции.

"Экономические последствия законопроекта очевидны и масштабны", — заявил Бен Харрис, вице-президент и директор Программы экономических исследований Института Брукингса. 

Однако другие аналитики предупреждают, что нужно время, чтобы санкции, предусмотренные законопроектом, ударили по России настолько сильно, чтобы заставить Путина пойти на переговоры, и что Трамп может не ввести многие из них.

Эксперт по РФ из Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге считает, что большинство санкций против России "нереалистичны и никогда не будут реализованы".

"Главное достижение законопроекта – поддержание разговора о новых санкциях против России, что само по себе является важной целью. Однако он не изменит ход войны, и европейским лидерам не стоит возлагать на него слишком большие надежды", — констатировал Клюге.

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Источник: https://www.nytimes.com/2025/07/10/world/europe/trump-ukraine-russia-europe.html
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