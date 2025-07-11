Метод европейцев сработал: Трамп наконец-то понял настоящую игру Путина

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Кравцев Сергей
Европейские лидеры сменили тактику поведения с президентом США Дональдом Трампом. Теперь они использовали лесть и давление. Все это в итоге создало импульс в вопросе новых санкций против РФ. Новый подход европейских лидеров истощил терпение Трампа в отношении Путина. И после нескольких месяцев телефонных разговоров между ними, надежды на то, что Трамп сможет добиться перемирия в Украине, иссякли. Об этом пишет New York Times (NYT).
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Издание напомнило о законопроекте сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, который предусматривает новые меры воздействия на РФ. У него 83 сторонника в Сенате.
Некоторые аналитики предполагают, что законопроект, в случае его одобрения, может нанести гораздо больший удар, чем любые предыдущие антироссийские санкции.
Однако другие аналитики предупреждают, что нужно время, чтобы санкции, предусмотренные законопроектом, ударили по России настолько сильно, чтобы заставить Путина пойти на переговоры, и что Трамп может не ввести многие из них.
Эксперт по РФ из Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге считает, что большинство санкций против России "нереалистичны и никогда не будут реализованы".
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