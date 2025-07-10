logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Сколько времени осталось у РФ: в Сенате сделали новое заявление санкциях
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько времени осталось у РФ: в Сенате сделали новое заявление санкциях

В Республиканской партии верят, что смогут рассмотреть усиление санкций против России до августовского перерыва

10 июля 2025, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сенаторы, представляющие Республиканскую партию, уверены в том, что в этом месяце будет принят закон о санкциях против России, который инициировал ближайший соратник президента США Дональда Трампа Линдси Грэм. Такая уверенность появилась после того, как американский лидер раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за усиление обстрелов украинских городов и неготовность согласиться на прекращение огня. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Сколько времени осталось у РФ: в Сенате сделали новое заявление санкциях

Сенат США. Фото: из открытых источников

"Я надеюсь, что мы сможем вынести его на рассмотрение до августовского перерыва. Мы работаем с администрацией и Палатой представителей, чтобы попытаться подготовить его к рассмотрению", — заверил лидер большинства в Сенате Джон Тун.

По его словам, в Сенате есть огромная двухпартийная поддержка по этому законопроекту.

Тун добавил, что это также касается Палаты представителей, где также будет поддержана данная инициатива. Белый дом очень заинтересован в том, чтобы придать законопроекту форму, которая позволит провести его через Сенат. Произойдет ли это в течение ближайших нескольких недель – вопрос открытый, но есть уверенность, что все задуманное удастся сделать очень быстро. 

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Вашингтон возобновил поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS. Но о полном спектре военной помощи, которую США оказывали Украине ранее пока речь не идет. Об этом пишет "Reuters", со ссылкой на источники.

Также издание "Комментарии" сообщало – большинство наших соотечественников (64%) ожидают, что США полностью или частично продолжат поддерживать Украину оружием. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты июльского опроса "Рейтинг".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thehill.com/homenews/5393397-a-russia-sanctions-bill-passed-by-august/
Теги:

Новости

Все новости