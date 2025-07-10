Сенаторы, представляющие Республиканскую партию, уверены в том, что в этом месяце будет принят закон о санкциях против России, который инициировал ближайший соратник президента США Дональда Трампа Линдси Грэм. Такая уверенность появилась после того, как американский лидер раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за усиление обстрелов украинских городов и неготовность согласиться на прекращение огня. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Сенат США. Фото: из открытых источников

"Я надеюсь, что мы сможем вынести его на рассмотрение до августовского перерыва. Мы работаем с администрацией и Палатой представителей, чтобы попытаться подготовить его к рассмотрению", — заверил лидер большинства в Сенате Джон Тун.

По его словам, в Сенате есть огромная двухпартийная поддержка по этому законопроекту.

Тун добавил, что это также касается Палаты представителей, где также будет поддержана данная инициатива. Белый дом очень заинтересован в том, чтобы придать законопроекту форму, которая позволит провести его через Сенат. Произойдет ли это в течение ближайших нескольких недель – вопрос открытый, но есть уверенность, что все задуманное удастся сделать очень быстро.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Вашингтон возобновил поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS. Но о полном спектре военной помощи, которую США оказывали Украине ранее пока речь не идет. Об этом пишет "Reuters", со ссылкой на источники.

Также издание "Комментарии" сообщало – большинство наших соотечественников (64%) ожидают, что США полностью или частично продолжат поддерживать Украину оружием. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты июльского опроса "Рейтинг".



