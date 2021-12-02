Microsoft выпустила "уродливый" рождественский свитер: как он выглядит

Компания Microsoft четыре года по случаю Рождества выпускает "безобразные" рождественские свитера. Одежда ярких цветов с геометрическими рисунками стала очень популярной в США. Такие свитера быстро раскупают. Об этом пишет VC.

Новый свитер от Microsoft, фото из Twitter

В США такую традицию выпуска "безобразных свитеров" (ugly sweaters) перед Рождеством запускают все крупные бренды. Microsoft создала свои уникальные свитера, этакую "ностальгическую" одежду в стиле классических продуктов.

В 2018 году на свитере была изображена заставка Windows 95, в 2019 году – Windows XP. В 2020 году компания выпустила свитер с логотипами Windows XP и Paint. Узор на одежде повторял инструменты программы.

В 2021 году на свитере изображено игровое поле игры "Сапер", где мины-снежинки – это элементы поля-елки. Такой свитер продают за 75 долларов.



Новые свитера Microsoft традиционно рассылает журналистам и известным блоггерам. Однако в этом году свитера продают для желающих. Хотя половину товара уже раскупили в первые часы продаж. Если купить свитер из Украины, придется заплатить 75 долларов и еще 15 долларов за международную доставку.

Компания перед Рождеством ежегодно направляет средства от продажи свитеров на благотворительные цели. В 2021 году 100 тысяч долларов получит компания AbleGamers, которая помогает геймерам с ограниченными возможностями.

Как сообщал портал "Комментарии", Меган Фокс представила первую коллекцию одежды. Голливудская актриса создала первую коллекцию одежды в коллаборации с британским брендом Boohoo. В коллекцию вошли джинсы-бойфренды, объемные футболки, ботфорты, платья, яркие костюмы и другие предметы одежды.

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