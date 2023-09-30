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Милли ушел с должности: о ком генерал жестко высказался напоследок

Генерал США Милли раскритиковал Трампа

сегодня, 07:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Американский генерал Марк Милли покинул должность главы Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Милли ушел с должности: о ком генерал жестко высказался напоследок

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Во время своей последней речи в должности главы Объединенного комитета начальников штабов Милли намекнул на бывшего президента США Дональда Трампа, назвав его "диктатором-подражателем".


"Мы не присягаем королю или королеве, тирану или диктатору. Мы не присягаем диктатору-подражателю. Мы не присягаем отдельному человеку. Мы присягаем Конституции", — заявил генерал.

В свою очередь глава Белого дома Джо Байден назвал Милли "непоколебимым перед лицом опасности" и вспомнил, как он "однажды пробежал по заминированному мосту, чтобы не дать проехать по нему двум боевым танкам, которые эвакуировали раненых военнослужащих".

"Марк, ваше партнерство было для меня бесценным", — добавил глава государства.

Милли передал командование главнокомандующему ВВС генералу Чарльзу Брауну.

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