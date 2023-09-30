Милли ушел с должности: о ком генерал жестко высказался напоследок

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Кравцев Сергей
Американский генерал Марк Милли покинул должность главы Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".
Марк Милли. Фото: из открытых источников
Во время своей последней речи в должности главы Объединенного комитета начальников штабов Милли намекнул на бывшего президента США Дональда Трампа, назвав его "диктатором-подражателем".
В свою очередь глава Белого дома Джо Байден назвал Милли "непоколебимым перед лицом опасности" и вспомнил, как он "однажды пробежал по заминированному мосту, чтобы не дать проехать по нему двум боевым танкам, которые эвакуировали раненых военнослужащих".
Милли передал командование главнокомандующему ВВС генералу Чарльзу Брауну.
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