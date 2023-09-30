Милли ушел с должности: о ком генерал жестко высказался напоследок

Американский генерал Марк Милли покинул должность главы Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Во время своей последней речи в должности главы Объединенного комитета начальников штабов Милли намекнул на бывшего президента США Дональда Трампа, назвав его "диктатором-подражателем".

"Мы не присягаем королю или королеве, тирану или диктатору. Мы не присягаем диктатору-подражателю. Мы не присягаем отдельному человеку. Мы присягаем Конституции", — заявил генерал.

В свою очередь глава Белого дома Джо Байден назвал Милли "непоколебимым перед лицом опасности" и вспомнил, как он "однажды пробежал по заминированному мосту, чтобы не дать проехать по нему двум боевым танкам, которые эвакуировали раненых военнослужащих".

"Марк, ваше партнерство было для меня бесценным", — добавил глава государства.

Милли передал командование главнокомандующему ВВС генералу Чарльзу Брауну.

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