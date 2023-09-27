К чему могут привести обвинения против Трампа – какую позицию занять Украине

Нью-Йоркский суд постановил, что бывший президент США, потенциальный кандидат от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп мошенническим путем завысил стоимость своих активов, чтобы получить выгодные ссуды и страховые соглашения. Сам Трамп, против которого выдвинуты обвинения по 91 пункту по трем делам (касательно выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль за молчание; подрыве выборов 2020 года; неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост), продолжает делать выпады против Украины и своих оппонентов-демократов. К чему могут привести "дела Трампа"? Что Украине важно понимать о внутриамериканском противостоянии? Портал "Комментарии" с этими вопросами и обратился к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Обвинения против Трампа могут привести к приговору

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, рассуждает так:

"Обвинения против Трампа пройдут через все необходимые правовые и судебные этапы. Некоторые из них могут привести к приговору. Но вопрос в том, когда это может произойти".

До выборов президента США (ноябрь 2024-го) остается чуть больше года. Так что тут важен именно вопрос времени, подчеркивает эксперт.

"Что касается его позиции по Украине, то, к сожалению для нас, она у Трампа давно сформировалась, и вряд ли изменится", – констатирует Владимир Дубовик.

Важно минимизировать риски для нашей страны

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что данные расследования по Трампу не являются новостью. И решение Нью-Йоркского суда было достаточно ожидаемым.

"Следует понимать, что Трамп в своей электоральной нише обрел так называемую тефлоновость (неуязвимость). И подобные скандалы практически не имеют негативного эффекта для его ядерного избирателя. Но они могут повлиять на сомневающуюся часть электората. На тех, кто скорее поддерживает Трампа, либо кого-то другого", – поясняет политолог.

Соответственно, продолжает он, здесь коммуникационный расчет тех же демократов может быть на поднятие токсичности Трампа среди классических республиканцев не трампистского толка. Своеобразные аргументы для внутренней борьбы в Республиканской партии.

"При этом Трамп является лидером симпатий среди сторонников данной политсилы. Что занижает возможности критики его внутри партии. Ведь это будет воспринято как электоральный саботаж не просто "ненавистного Трампа", но и способности республиканцев в целом привести своего кандидата в Белый дом, – отмечает Олег Саакян. – Поэтому не думаю, что дела против Трампа будут иметь разительный эффект. Но не стоит забывать, что политическая борьба в США, как правило, идет в рамках нескольких процентов. И противостояние зачастую до последнего момент – нос в нос. Так что нельзя исключать, что те или иные правонарушения, в которых обвиняется Трамп, окажутся той бабочкой, которая может сесть на чашу весов, перевесив их в необходимую демократам сторону".

Украине же, уверен эксперт, как и ранее, необходимо быть равновключенной и равнондистанцированной касательно обоих политических лагерей внутри США. Важно минимизировать риски для нашей страны – и максимизировать возможности. А потому, акцентирует Олег Саакян, надо работать как с представителями правящей Демократической партии, так и (различными методами, в том числе опосредованными, не публичными, применяя неформальную дипломатию, бизнес-дипломатию, приобщая оппозиционные силы) – с трампистским крылом республиканцев и собственно Республиканской партией.

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