Миллиардера подозревают в убийстве трех человек: он всю жизнь проведет за решеткой

Один из миллиардеров США имеет достаточно "темное" прошлое. Суд должен вынести ему приговор о пожизненном заключении 18 октября. Об этом пишет ВВС.



Роберт Дерст, миллиардер из США, фото из открытых источников

Роберта Дерста суд признал виновным в убийстве его подруги журналистки Сьюзен Берман, которое произошло более 20 лет назад. Женщина сообщила Дерсту, что его вызовут на допрос об исчезновении жены. После этого ее нашли мертвой.



Жена мужа Кэтлин Маккормак исчезла еще в 1982 году. Следователи считают, что он убил ее, а потом рассказывал, что она пропала. Долгое время мужчина скрывался в маленьком городке. В Галвестоне он якобы застрелил соседа Морриса Блейка. Миллиардер сам признался в суде, что он якобы случайно убил соседа, а затем расчленил его. Присяжные тогда решили, что мужчина оборонялся от соседа.



Арестовали Дерста за убийство подруги через 15 лет, в 2015, в Новом Орлеане. Слушания по делу продолжаются с 2016 года. По уголовному делу об исчезновении жены прокуроры Нью-Йорка предъявлят подозреваемому новые обвинения.

Сейчас Дерсту 78 лет, его адвокаты планируют подавать апелляцию на приговор суда. Во время судебного заседания мужчина не признавал свою вину в убийствах.

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