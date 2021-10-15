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Миллиардера подозревают в убийстве трех человек: он всю жизнь проведет за решеткой

В США суд подготовил приговор за убийства 20-летней давности

сегодня, 15:50
Автор:

Козлова Альбіна

Один из миллиардеров США имеет достаточно "темное" прошлое. Суд должен вынести ему приговор о пожизненном заключении 18 октября. Об этом пишет ВВС.

Миллиардера подозревают в убийстве трех человек: он всю жизнь проведет за решеткой

Роберт Дерст, миллиардер из США, фото из открытых источников

Роберта Дерста суд признал виновным в убийстве его подруги журналистки Сьюзен Берман, которое произошло более 20 лет назад. Женщина сообщила Дерсту, что его вызовут на допрос об исчезновении жены. После этого ее нашли мертвой.

Жена мужа Кэтлин Маккормак исчезла еще в 1982 году. Следователи считают, что он убил ее, а потом рассказывал, что она пропала. Долгое время мужчина скрывался в маленьком городке. В Галвестоне он якобы застрелил соседа Морриса Блейка. Миллиардер сам признался в суде, что он якобы случайно убил соседа, а затем расчленил его. Присяжные тогда решили, что мужчина оборонялся от соседа.

Арестовали Дерста за убийство подруги через 15 лет, в 2015, в Новом Орлеане. Слушания по делу продолжаются с 2016 года. По уголовному делу об исчезновении жены прокуроры Нью-Йорка предъявлят подозреваемому новые обвинения.

Сейчас Дерсту 78 лет, его адвокаты планируют подавать апелляцию на приговор суда. Во время судебного заседания мужчина не признавал свою вину в убийствах.

Как сообщал портал "Комментарии", в России подростка обвиняют в жестоком убийстве. В российском городе Чита 15-летний горожанин во время ссоры нанес своей бывшей возлюбленной, также несовершеннолетней, 16 ножевых ранений. Оставил окровавленное тело и пошел домой.

Также мы писали о новых подробностях об убийстве 16-летней девушкой своей матери в Винницкой области. Несовершеннолетняя местная жительница сделала признание, что убила собственную мать. Во время ссоры она буквально исколола тело мамы ножом, ударила тридцать раз.


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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-58921484
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