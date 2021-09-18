Миллионера в США признали виновным в убийстве 21-летней давности

В пятницу присяжные Лос-Анджелеса признали Роберта Дерста виновным в убийстве своего лучшего друга 20 лет назад — дело, которое обрело новую жизнь после того, как наследник недвижимости в Нью-Йорке снялся в документальном фильме, который связал его с убийством, связанным с исчезновением его жены в 1982 году. Об этом сообщает CBS News.

Роберт Дерст, скриншот с видео

78-летний Дерст не явился в суд из-за вердикта присяжных, которые совещались около семи часов в течение трех дней. Он находился на изоляции в тюрьме, потому что заразился коронавирусом.



Дерст, которому 18 октября грозит обязательный пожизненный срок без права досрочного освобождения, был признан виновным в убийстве Сьюзен Берман первой степени. Ей выстрелили в упор в затылок в своем доме в Лос-Анджелесе в декабре 2000 года, когда она была готова рассказать полиции, как она помогла скрыть убийство его жены.



Он связался с режиссером и согласился дать длительные интервью для документального фильма. Он призвал своих друзей сделать то же самое и дал создателям фильма доступ к ящикам с его записями.

Он признал, что даже ему было трудно представить, что он мог написать записку, не убивая Бермана. Прокурор сказал, что это была одна из самых верных вещей, которые сказал Дерст среди множества лжи.



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