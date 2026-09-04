Министр финансов США выставил жесткое обвинение Украине: что произошло с ценами на топливо

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что удары Украины по российской энергетической инфраструктуре стали одним из факторов глобального энергетического кризиса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление американского чиновника в эфире Fox News.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

По словам Бессента, мировые цены на топливо сейчас испытывают давление сразу из-за двух конфликтов – войны России против Украины и противостояния вокруг Ирана. При этом глава американского Минфина отдельно указал на украинские атаки по российским энергетическим объектам.

"Украина решила, что хочет подрывать российские энергетические активы и нефтепродукты", — заявил Бессент.

Он добавил, что это влияет на цены на мировом рынке. Заявление прозвучало на фоне резкого роста стоимости энергоносителей. Цена нефти Brent приблизилась к отметке $97 за баррель, а американское дизельное топливо – к рекордным значениям.

При этом основной причиной нынешнего энергетического шока остается конфликт США и Ирана, отмечает издание. На этом фоне позиция администрации Дональда Трампа по Украине вызвала дополнительное внимание: заявления Бессента заметно отличаются от риторики многих американских законодателей, которые прямо называют Россию агрессором.

Особенно резонансной стала и встреча Бессента с министром финансов РФ Антоном Силуановым на полях саммита G20. Вашингтон подвергся критике за приглашение российского представителя, однако глава Минфина США заявил, что прямой диалог необходим для поиска выхода из войны.

Тем временем Владимир Путин публично выразил поддержку Ирану, назвав действия иранского режима проявлением "мужества и стойкости". Это делает энергетическую повестку еще более чувствительной для Вашингтона на фоне продолжающегося противостояния.

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