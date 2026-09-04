Міністр фінансів США висунув жорстке звинувачення Україні: що сталося з цінами на пальне

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що удари України по російській енергетичній інфраструктурі стали одним із чинників глобальної енергетичної кризи. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на заяву американського чиновника в ефірі Fox News.

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

За словами Бессента, світові ціни на паливо зараз зазнають тиску одразу через два конфлікти – війни Росії проти України та протистояння навколо Ірану. При цьому глава американського Мінфіну окремо вказав на українські атаки на російські енергетичні об'єкти.

"Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти", — заявив Бессент.

Він додав, що це впливає на ціни на світовому ринку. Заява прозвучала на тлі різкого зростання вартості енергоносіїв. Ціна нафти Brent наблизилася до позначки $97 за барель, а американське дизельне паливо – до рекордних значень.

При цьому основною причиною цьогорічного енергетичного шоку залишається конфлікт США та Ірану, зазначає видання. На цьому фоні позиція адміністрації Дональда Трампа щодо України викликала додаткову увагу: заяви Бессента помітно відрізняються від риторики багатьох американських законодавців, які прямо називають Росію агресором.

Особливо резонансною стала зустріч Бессента з міністром фінансів РФ Антоном Силуановим на полях саміту G20. Вашингтон розкритикував запрошення російського представника, проте глава Мінфіну США заявив, що прямий діалог необхідний для пошуку виходу з війни.

Тим часом Володимир Путін публічно висловив підтримку Ірану, назвавши дії іранського режиму проявом "мужності та стійкості". Це робить енергетичну повістку ще більш чутливою для Вашингтона на тлі протистояння.

Читайте також на порталі "Коментарі" – за рахунок чого втрималася Росія: чому ставка на нафту не спрацювала.



