Министр обороны Ллойд Остин озвучил позицию США по истребителям для Украины

Во время встречи министров обороны стран, помогающих Украине бороться с Россией, министр обороны США Ллойд Остин озвучил позицию Соединенных Штатов относительно предоставления истребителей для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото из открытых источников

Украина во второй половине января получила согласие на поставку танков от Германии, Британии и США. После такого шага украинские власти заявили о необходимости истребителей для борьбы против российской агрессии.

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Одной из стран, которая подчеркивала, что может предоставить самолеты для Украины, оказалась Польша. Именно поэтому министр обороны США спросил об отношении к возможной передаче Польшей самолетов.

"США никогда не мешали Польше предоставлять что-либо. Решение что-то предоставить принимает руководство этой страны", — сообщает слова Ллойда Остина Sky Новости .

Также Остин ответил, что Соединенные Штаты готовы предоставить истребители для Украины.

"С точки зрения того, собираемся ли мы предоставлять F-16, у меня нет никаких сообщений. Мне нечего добавить к тому, что сказал наш президент раньше", — сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Напомним, что президент США Джо Байден четко подчеркнул, что пока Соединенные Штаты не будут посылать Украине истребители.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша сделала новое заявление о возможности передачи самолетов для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что искусственный интеллект впервые руководил истребителем. Соответствующие эксперименты провела американская компания Lockheed Martin, специализирующаяся на производстве военной техники.