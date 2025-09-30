Министр обороны США попал в новый конфуз (ВИДЕО)

Министр обороны США Пит Хегсет снова испытал унижение в болезненном видео со времен его работы соведущим программы Fox & Friends Weekend, где он случайно ударил себя скейтбордом по интимным местам.

Министр обороны США Пит Хегсет не справился со скейтом и ударил себя им между ног

Видео, опубликованное на X аккаунте @PatriotTakes, стало вирусным в социальных сетях, собрав более 370 000 просмотров менее чем за четыре часа.

После того, как нынешний министр обороны бьет себя ногой, на видео видны его искривленное лицо и громкий стон, прежде чем он неловко пытается отмахнуться от инцидента. Однако его коллеги-ведущие смеются над ним, что делает ситуацию еще более болезненной.

Пользователи социальных сетей поспешили подвергнуть критике верного союзника Трампа.

"Почти так проходит каждый день в фальшивом Министерстве войны", – написал один пользователь, очевидно, имея в виду вероятный беспорядок в этом ведомстве, а также вспоминая его новое название, данное при администрации Трампа.

"Он секретарь Кабинета министров или инфлюенсер TikTok?" — написал другой пользователь, подвергая сомнению амплуа Хегсета.

Другие, однако, также вспомнили подобное унизительное вирусное видео, где тогдашний соведущий Fox & Friends случайно бросил топор в духовой оркестр и чуть не ранил тромбониста.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что министр обороны США Пит Хегсет передал подробности операции против хуситов в чате Signal, где находились его жена, брат и адвокат. Это случилось с его собственного телефона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.

Чат был создан при утверждении Хегсета. После назначения он продолжал работать. В нем было более десяти человек. Похожие чаты также стали предметом расследования – в частности, один из них был случайно раскрыт из-за советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Расследование по утечкам данных ведет исполняющий обязанности генерального инспектора Минобороны. Все ли участники чата имели допуск к секретной информации – неясно. Представитель Пентагона заявил, что "ни в одном чате Signal не было секретной информации".