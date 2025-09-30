logo_ukra

Міністр оборони США потрапив у новий конфуз (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Міністр оборони США потрапив у новий конфуз (ВІДЕО)

Міністр оборони США Піт Хегсет не впорався із скейтом та вдарив себе ним між ніг

30 вересня 2025, 10:34
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністр оборони США Піт Хегсет знову зазнав приниження у болісному відео з часів його роботи співведучим програми Fox & Friends Weekend, де він випадково вдарив себе скейтбордом по інтимних місцях.

Відео, яке було опубліковано на X обліковим записом @PatriotTakes, стало вірусним у соціальних мережах, зібравши понад 370 000 переглядів менш ніж за чотири години.

Після того, як нинішній міністр оборони б'є себе ногою, на відео видно його скривлене обличчя та гучний стогін, перш ніж він незграбно намагається відмахнутися від інциденту. Однак його колеги-ведучі сміються з нього, що робить ситуацію ще болючішою.

Користувачі соціальних мереж поспішили розкритикувати вірного союзника Трампа.

"Майже так проходить кожен день у фальшивому Міністерстві війни", – написав один користувач, очевидно, маючи на увазі ймовірний безлад у цьому відомстві, а також згадуючи його нову назву, дану за адміністрації Трампа.

"Він секретар Кабінету міністрів чи інфлюенсер TikTok?" — написав інший користувач, ставлячи під сумнів амплуа Хегсета.

Інші, однак, також згадали подібне принизливе вірусне відео, де тодішній співведучий "Fox & Friends" випадково кинув сокиру в духовий оркестр і мало не поранив тромбоніста.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міністр оборони США Піт Хегсет передав подробиці операції проти хуситів у чаті Signal, де були його дружина, брат та адвокат. Це сталося з його власного телефону. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє CNN із посиланням на три джерела.

Чат був створений під час затвердження Хегсета. Після призначення він продовжував працювати. У ньому було понад десять осіб. Схожі чати також стали предметом розслідування – зокрема, один із них був випадково розкритий через радника з нацбезпеки Майка Уолтца.

Розслідування щодо витоків даних веде виконувач обов'язків генерального інспектора Міноборони. Чи всі учасники чату мали допуск до секретної інформації – неясно. Представник Пентагону заявив, що "в жодному чаті Signal не було секретної інформації".



