Министр транспорта США и его муж завели детей

Министр транспорта США Питер Буттиджич — первый в истории США открытый гей, который занимаетй пост государственного служащего, завел двух детей вместе со своим мужем. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Министр транспорта США. Фото Twitter

По словам Буттиджича, семья пополнилась девочкой и мальчиком, малыши родились в субботу, 4 сентября. Сына назвали в честь покойного отца Буттиджича.

"Мы с Чэстеном безмерно благодарны за все добрые пожелания с тех пор, как впервые поделились новостью о том, что мы становимся родителями. Мы рады приветствовать Пенелопу Роуз и Джозефа Августа Буттиджича в нашей семье", — написал политик.

Питер Пол Монтгомери Буттиджич, также Буттеджадж (родился 19 января 1982) — американский политик и государственный деятель, офицер военно-морской разведки США, министр транспорта США с 3 февраля 2021 года. Член Демократической партии.

Пользователи поддержали пару множественными поздравительными комментариями: "Вы можете потерять маму или папу из-за смерти, оставления / жестокого обращения или намеренно (вас намеренно принесли в мир посредством приглашения и суррогатного материнства, чтобы стать ребенком для однополой пары). Нам, взрослым, неправильно делать вид, что потеря любящей мамы (или папы) не повлияет на ребенка", "Из моего 30-летнего опыта работы с детьми в качестве клинического социального работника, детям нужны любящие родители, чтобы развиваться, независимо от пола. Ваше заявление здесь является гомофобным и вредным для детей, нуждающихся в любящем доме", "По какой-то причине мать решила отдать их на усыновление, и они попали в любящий дом с хорошими людьми, которые подарят им удивительную жизнь. Я рад за этих младенцев, что у них появился новый шанс".

Ранее "Комментарии" писали о том, что Папа Римский высказался в поддержку ЛГБТ-пар.





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