Министр внутренней безопасности США во время визита в тюрьму попала в громкий скандал из-за аксессуара

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноем посетила одну из самых суровых тюрем Сальвадора, но внимание общественности привлекло не только ее визит, но и аксессуар на запястье. Эксперты идентифицировали его как 18-каратный золотой Rolex Cosmograph Daytona стоимостью около 50 000 долларов.

Кристи Ноем

Ноем записала видео из центра заключения CECOT, предупреждая нелегальных мигрантов о последствиях их действий.

"Если вы незаконно пересечете границу США, это может быть одним из последствий", — заявила она.

Образ Ноем вызвал шквал критики со стороны правозащитников, назвавших ее выбор часов неуместным на фоне строгих условий в тюрьме.

"Она находится в одной из самых бедных стран мира, перед людьми, живущими в страшных условиях, и в то же время демонстрирует свою роскошь", — отметил эксперт аналитического центра Вашингтона Адам Изаксон.

Официальная представительница МВД США Триша Маклафлин сообщила, что Ноем приобрела часы на средства, вырученные от продажи своих книг-бестселлеров. В то же время, политики обычно избегают носить дорогие аксессуары, чтобы не выглядеть оторванными от народа. Например, Билл Клинтон и Джордж Буш носили бюджетные Timex, а Барак Обама предпочитал американский Shinola за 595 долларов.

Впрочем, Ноем, похоже, следует стиль Дональда Трампа, который известен своей коллекцией дорогих часов, среди которых Rolex Day-Date, Patek Philippe Ellipse и Vacheron Constantin.

Во время визита Ноем осмотрела камеры, где заключенные стояли в толпе, а также записала селфи-видео на фоне решетки. Когда она покидала тюрьму, из камер раздались неразборчивые возгласы.

Критики отмечают, что Ноем демонстрирует роскошный образ жизни, зарабатывая 241 000 долларов в должности губернатора Южной Дакоты, тогда как рядовой житель Сальвадора имеет годовой доход менее 5000 долларов.

Поклонники Ноем в соцсетях считают критику безосновательной. "Она успешна, и это вас бесит", — написал ведущий Newsmax Роб Шмитт.

Выбор Ноем сравнивают со скандальным случаем 2018 года, когда первая леди Мелания Трамп посетила приют для мигрантов в куртке с надписью: Мне действительно все равно, а вам?

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп поручил очистить Вашингтон от мигрантов и бездомных.



