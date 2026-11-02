Мир на грани катастрофы: Трамп может нанести ядерный удар по Ирану из-за давления Нетаньяху

Американский политический обозреватель и телеведущий Такер Карлсон опубликовал сенсационное заявление о том, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность применения оружия массового поражения на Ближнем Востоке из-за жесткого дипломатического давления со стороны Тель-Авива.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно его информации, решение может быть принято в ближайшие дни. Ведущий отметил, что администрация Белого дома находится на пороге рокового шага.

"Под давлением израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху администрация Трампа может за считанные дни нанести ядерный удар по Ирану", — утверждает обозреватель.

По его словам, Трамп может принять решение о применении ядерного оружия до 7 ноября, а вероятным эпицентром взрыва станет горный массив в центральной части страны:

"Целью может стать гора Пикакс в центральном Иране, где, по утверждению израильской разведки, иранское правительство возобновило свою программу обогащения урана".

Внутри американских властей развернулось серьезное противостояние между сторонниками силового и дипломатического разрешения иранского кризиса. Пока часть топ-чиновников пытается сдержать президента, израильский премьер задействовал все рычаги личного влияния. Карлсон утверждает, что Нетаньяху ежедневно звонит по телефону Трампу, добиваясь удара, опираясь на данные о том, что ни одно обычное оружие не способно пробить гранитную толщу иранских тоннелей.

В противоположность этому вице-президент Джей Ди Венс и спецпосланник Стив Уиткофф убеждают президента, что с Ираном можно договориться. В то же время, по словам Карлсона, возобновление масштабных боевых действий поддерживают также Пит Гегсет и командующий CENTCOM Брэд Купер. Журналист уверен, что такое поведение израильского лидера продиктовано внутренним кризисом, поскольку Нетаньяху загнан в угол и отчаялся из-за борьбы за сохранение власти после выборов.

Шокирующим элементом этой ситуации является вовлечение в конфликт третьих стран, которые пытаются использовать эскалацию на Ближнем Востоке для собственных захватнических целей в Европе. Отдельно ведущий утверждает, что Россия сообщила, по меньшей мере, двум правительствам о том, что американский ядерный удар по Ирану якобы позволит ей применить ядерное оружие против Украины.

Следует подчеркнуть, что Карлсон ссылается на неназванных собеседников и не приводит документальных подтверждений этих утверждений, из-за чего информация остается на уровне теорий и инсайдов. Сам он призывает не допустить удара, предупреждая о риске мировой ядерной войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы собирают разведывательную информацию о России и Китае.