Мир «слишком устал» от войны. Решению Байдена будет стоя аплодировать Шольц

Как отметил Максим Яли стало ожидаемо, что по итогам праймериз в "супервторник" победу получил экс-президент Дональд Трамп. Его поддержали в 14 штатах из 15. Это приведет к тому, что конкурента Трампа Ники Хайли вынуждена будет снять свою кандидатуру.

Байден і Шольц

По словам политолога, дальше нужно смотреть на то, какие решения примут суды по уголовным делам против Трампа. По данным опроса, республиканцы, которые не являются ярыми сторонниками Трампа, не будут за него голосовать на выборах, если он будет признан виновным. Как говорит эксперт, именно на такой сценарий изначально рассчитывали политтехнологи Джо Байдена.

"В то, что оба снимут свою кандидатуру в пользу более молодых кандидатов, я не верю. Трамп слишком жаждет взять реванш за "украденную победу" в 2020-м. У Байдена появились реальные шансы на победу. Так что впереди, уверен, самые "грязные" выборы с непредсказуемым финалом, по итогам которых может произойти гораздо более глубокий раскол в американском обществе", — говорит Яли.

В этом всем, по его словам, есть плохая новость для Украины, ведь о ней будут говорить все меньше. Как считает Яли, если в ближайший месяц-полтора Конгресс не проголосует за выделение нового пакета военной и финансовой помощи Украине, то шансы на ее получение до выборов в ноябре станут минимальными, со всеми вытекающими последствиями на фронте.

"Что в итоге может привести к подталкиванию со стороны Белого дома Зеленского к переговорам с РФ, чтобы "зафиксировать прибыль" аккурат накануне выборов и представить это в качестве главной "победы" Байдена на внешнеполитической арене", — считает Яли.

При этом, по его мнению, такому решению будут стоя аплодировать европейские партнеры Украины, особенно Германия, Венгрия, Словакия.

"Все слишком "устали" от войны в Украине и не думают о последствиях для своих стран, если Путин победит. А новых "Черчилей" и "де Голлей" среди европейских лидеров, увы, нет, и не предвидится", - подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть мнение о том, что Конгресс выделит финансовую помощь Украине после того, как российский диктатор Владимир Путин переизберется на пост президента.



