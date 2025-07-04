Мир в Украине откладывается: на Западе уже прямо говорят, что Трамп «кинул» Украину

Долгое время существовала ложная надежда, что после того, как президент США Дональд Трамп добился прекращения огня между Израилем и Ираном, а также предложенного прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом, мы увидим, что он вернет свои изменчивые стремления к заключению соглашений обратно в Украину. К сожалению, уже становится очевидным, что это не соответствует действительности, поскольку США объявили о прекращении поставок оружия в Украину. Об этом пишет обозреватель Гэмиш де Бреттон-Гордон для The Telegraph.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист напомнил, что США уже предоставили Украине военной помощи на сумму около 66 миллиардов долларов. По словам Бреттона-Гордона, какие бы оправдания не использовал Белый дом, никто не поверит, что у самой мощной военной машины на Земле заканчиваются боеприпасы.

"Это признак того, что президент Трамп по меньшей мере заинтересован лишь в том, чтобы успокоить движение "Америка превыше всего", которое привело его к власти во второй раз. Он вполне может считать, что уже сделал достаточно как миротворец на Ближнем Востоке, чтобы получить столь желанную Нобелевскую премию мира, и не желает снова вмешиваться в, казалось бы, неразрешимую войну между Украиной и Путиным", — отметил обозреватель.

Как добавил Бреттон-Гордон, возможно, ненавистники Дональда Трампа правы, когда говорят, что Кремль действительно влияет на Белый дом.

По словам журналиста, теперь уже нет сомнений, что Киеву не стоит надеяться на помощь США. Будет ли надежный и самое главное – справедливый мир в Украине – зависит от Европы.

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