Действительно ли теперь война в Украине прекратится: что заявил Трамп после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что остался недоволен результатами телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого ему не удалось достичь никакого прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами на авиабазе "Эндрюс" в Вашингтоне.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста о том, удалось ли ему после общения с Путиным приблизиться к заключению соглашения о прекращении огня в Украине, Трамп сообщил, что "не достиг с ним никакого прогресса".

"У нас был звонок. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, в том числе об Иране, а также, как вы знаете, о войне с Украиной, и я не в восторге от нее. Я не достиг никакого прогресса с ними сегодня вообще", – отметил президент США.

Отметим, в ходе этого же диалога Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине. При этом Киев должен трезво оценивать собственные силы, учитывая то, какие запасы он имеет на сегодняшний день. В то же время украинцы должны учитывать собственные запасы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – разговор Путина и Трампа закончился, он длился почти час. Версию Кремля рассказал советник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, Путин в разговоре с Трампом отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной. Разговор шел на одной волне, был деловым и конкретным.



