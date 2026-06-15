Мир в Украине станет катастрофой для всех: на Западе шокировали планом США

Британский колумнист издания The Telegraph Чарльз Мур считает, что возможное достижение договоренностей между США и Ираном может иметь косвенные последствия для Украины и стать для нее насторожливым сигналом.

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В своей авторской колонке он отмечает, что окончательные условия потенциального соглашения между Вашингтоном и Тегераном пока еще не обнародованы, а сам переговорный процесс остается нестабильным и теоретически может сорваться. В то же время уже сейчас, по его словам, прослеживаются определенные политические тенденции, позволяющие делать предварительные выводы.

Мур напоминает позицию Дональда Трампа, высказанную еще в 2020 году, когда тот отмечал, что "Иран никогда не выигрывал войны, но никогда не проигрывал переговоры". По мнению автора, нынешняя дипломатическая активность США может продемонстрировать, что этот тезис частично подтверждается на практике.

Колумнист обращает внимание, что в результате переговоров Иран получает определенные политические дивиденды. В частности, международное восприятие Тегерана постепенно меняется от исключительно государства-спонсора террористических структур до стороны, с которой Соединенные Штаты вынуждены вести диалог на условно равном уровне. Кроме того, Иран, по мнению Мура, демонстрирует способность выдерживать внешнее давление и сохранять внутреннюю стойкость.

Отдельно автор подчеркивает, что стремление Трампа быстро демонстрировать достижение мира может влиять и на другие международные конфликты. Он предполагает, что подобный подход применим и к войне в Украине.

"Из-за того, что что-то, что называется "миром", временно было восстановлено, президент Трамп попытается использовать это для других ситуаций. Он будет пытаться принести подобный "мир" и в Украину. Россия будет знать, как этим воспользоваться", — отмечает автор.

Также Мур предупреждает, что подобная дипломатическая модель может вызвать беспокойство у союзников США. По его мнению, некоторые партнеры Вашингтона могут заключить, что в условиях такой политики выгоднее быть оппонентом США, чем их союзником. Особенно это, по его словам, может относиться к Израилю и другим ключевым партнерам Америки.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейская Комиссия достигла договоренности о запуске первого переговорного кластера в процессе вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз. В Брюсселе это решение назвали "определяющим днем" для всего ЕС, подчеркивая его стратегическое значение для будущего расширения объединения.