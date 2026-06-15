Мир в Україні стане катастрофою для всіх: на Заході шокували планом США

Британський колумніст видання The Telegraph Чарльз Мур вважає, що можливе досягнення домовленостей між США та Іраном може мати непрямі наслідки для України та стати для неї насторожливим сигналом.

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У своїй авторській колонці він наголошує, що остаточні умови потенційної угоди між Вашингтоном і Тегераном поки що не оприлюднені, а сам переговорний процес залишається нестабільним і теоретично може зірватися. Водночас уже зараз, за його словами, простежуються певні політичні тенденції, які дозволяють робити попередні висновки.

Мур нагадує позицію Дональда Трампа, висловлену ще у 2020 році, коли той зазначав, що "Іран ніколи не вигравав війн, але ніколи не програвав переговорів". На думку автора, нинішня дипломатична активність США може продемонструвати, що ця теза частково підтверджується на практиці.

Колумніст звертає увагу, що в результаті переговорів Іран отримує певні політичні дивіденди. Зокрема, міжнародне сприйняття Тегерана поступово змінюється: від виключно держави-спонсора терористичних структур до сторони, з якою Сполучені Штати змушені вести діалог на умовно рівному рівні. Окрім того, Іран, на думку Мура, демонструє здатність витримувати зовнішній тиск і зберігати внутрішню стійкість.

Окремо автор підкреслює, що прагнення Трампа швидко демонструвати досягнення миру може впливати й на інші міжнародні конфлікти. Він припускає, що подібний підхід може бути застосований і до війни в Україні.

"Через те, що щось, що називається "миром", тимчасово було відновлено, президент Трамп спробує використати це для інших ситуацій. Він намагатиметься принести подібний "мир" і в Україну. Росія знатиме, як цим скористатися", – зазначає автор.

Також Мур попереджає, що подібна дипломатична модель може викликати занепокоєння у союзників США. На його думку, деякі партнери Вашингтона можуть зробити висновок, що за умов такої політики вигідніше бути опонентом США, ніж їхнім союзником. Особливо це, за його словами, може стосуватися Ізраїлю та інших ключових партнерів Америки.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейська Комісія досягла домовленості про запуск першого переговорного кластера у процесі вступу України та Молдови до Європейського Союзу. У Брюсселі це рішення назвали "визначальним днем" для всього ЄС, підкреслюючи його стратегічне значення для майбутнього розширення об’єднання.