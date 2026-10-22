Украина и Россия согласились продолжить переговоры по прекращению войны, однако достичь мирного соглашения будет непросто. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами Forbes.

Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о том, почему очередная попытка договориться может оказаться успешнее предыдущих, Вэнс пояснил, что ранее стороны не могли прийти к соглашению из-за существенных разногласий по ключевым вопросам переговорного процесса.

По словам американского вице-президента, в последние дни представитель дипломатической команды США Стив Виткофф контактировал с украинским и российским руководством. Пока он оценивает перспективы этих контактов оптимистично, однако делать выводы о возможном результате пока рано.

Вэнс подчеркнул, что переговоры нуждаются в последовательной работе: сначала необходимо попытаться достичь договоренностей, затем оценить прогресс и определить дальнейшие шаги. В то же время, он признал, что дипломатические усилия не всегда приводят к желаемому результату.

"В таких делах действуешь так: делаешь попытку, оцениваешь достигнутый прогресс, а потом продолжаешь работу. Иногда это срабатывает, иногда нет", — отметил вице-президент США.



Портал "Комментарии" уже писал , что европейские страны больше не могут безоговорочно полагаться на Соединенные Штаты из-за политики президента Дональда Трампа относительно войны в Украине. Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл считает, что американский лидер пытается склонить Киев к капитуляции, создавая для российского диктатора Владимира Путина возможности избежать стратегического поражения.