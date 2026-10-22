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Мирна угода може лопнути. Венс шокував заявою про війну в Україні

У Білому домі демонструють оптимізм, проте не виключають, що чергова спроба досягти мирної угоди може виявитися безуспішною

22 жовтня 2026, 19:00
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Клименко Елена

Україна та Росія погодилися продовжити переговори щодо припинення війни, однак досягти мирної угоди буде непросто. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у розмові з журналістами Forbes.

Мирна угода може лопнути. Венс шокував заявою про війну в Україні

Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання про те, чому чергова спроба домовитися може виявитися успішнішою за попередні, Венс пояснив, що раніше сторони не могли дійти згоди через суттєві розбіжності щодо ключових питань переговорного процесу.

За словами американського віцепрезидента, останніми днями представник дипломатичної команди США Стів Віткофф контактував з українським і російським керівництвом. Наразі він оцінює перспективи цих контактів оптимістично, проте робити висновки про можливий результат поки зарано.

Венс наголосив, що переговори потребують послідовної роботи: спочатку необхідно спробувати досягти домовленостей, потім оцінити прогрес і визначити подальші кроки. Водночас він визнав, що дипломатичні зусилля не завжди приводять до бажаного результату.

"У таких справах дієш так: робиш спробу, оцінюєш досягнутий прогрес, а потім продовжуєш роботу. Іноді це спрацьовує, іноді — ні", — зазначив віцепрезидент США.

Портал "Коментарі" вже писав, що європейські країни більше не можуть беззастережно покладатися на Сполучені Штати через політику президента Дональда Трампа щодо війни в Україні. Оглядач The Guardian Саймон Тісдалл вважає, що американський лідер намагається схилити Київ до капітуляції, водночас створюючи для російського диктатора Володимира Путіна можливості уникнути стратегічної поразки.



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