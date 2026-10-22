Мирна угода може лопнути. Венс шокував заявою про війну в Україні

Україна та Росія погодилися продовжити переговори щодо припинення війни, однак досягти мирної угоди буде непросто. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у розмові з журналістами Forbes.

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Відповідаючи на запитання про те, чому чергова спроба домовитися може виявитися успішнішою за попередні, Венс пояснив, що раніше сторони не могли дійти згоди через суттєві розбіжності щодо ключових питань переговорного процесу.

За словами американського віцепрезидента, останніми днями представник дипломатичної команди США Стів Віткофф контактував з українським і російським керівництвом. Наразі він оцінює перспективи цих контактів оптимістично, проте робити висновки про можливий результат поки зарано.

Венс наголосив, що переговори потребують послідовної роботи: спочатку необхідно спробувати досягти домовленостей, потім оцінити прогрес і визначити подальші кроки. Водночас він визнав, що дипломатичні зусилля не завжди приводять до бажаного результату.

"У таких справах дієш так: робиш спробу, оцінюєш досягнутий прогрес, а потім продовжуєш роботу. Іноді це спрацьовує, іноді — ні", — зазначив віцепрезидент США.



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