Мирное соглашение Трампа столкнулось с жесткими реалиями: почему уже нет дедлайнов

Президент США Дональд Трамп, активно продвигающий переговоры между Украиной и Россией, все чаще сталкивается с жесткой реальностью, которая осложняет достижение быстрого мирного соглашения. Несмотря на заявления Белого дома об "определенном прогрессе", ключевые вопросы, прежде всего гарантии безопасности для Украины, остаются нерешенными, сообщает The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

За несколько часов до встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго глава МИД РФ Сергей Лавров фактически поставил под сомнение сам смысл этих переговоров. Он заявил, что Москва никогда не согласится на размещение европейских войск в Украине — одного из центральных элементов предложенной Киевом системы безопасности.

По словам Лаврова, появление европейских контингентов сделает их "законной мишенью". Такая риторика Кремля, отмечает издание, лишь подчеркнула главную проблему переговорного процесса: Россия до сих пор не демонстрирует готовности к каким-либо уступкам. Контакты при посредничестве США в основном сосредоточены на том, какие компромиссы готова принять Украина и что Вашингтон может предложить взамен. Президент РФ Владимир Путин, по данным американских чиновников, ограничивается обозначением "красных линий", включая новые территориальные требования.

Несмотря на это, Трамп после недавнего разговора с Путиным вновь заявил, что российский лидер "готов к миру", однако ни один из ключевых западных союзников публично эту оценку не поддержал. Самым сложным вопросом остается долгосрочное сдерживание России. Зеленский настаивает на гарантиях безопасности, "аналогичных статье 5 НАТО", тогда как Трамп избегает подобных формулировок и сталкивается с сопротивлением внутри Республиканской партии.

Дополнительным элементом стратегии Трампа является идея "стратегической стабильности" с Россией, включающая возможную отмену санкций и нормализацию отношений. В Европе и в части американского истеблишмента такие подходы считают наивными. В итоге Трамп фактически отказался от прежних обещаний завершить войну быстро, признав: "дедлайнов нет".

