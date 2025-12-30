Мирна угода Трампа зіткнулася з жорсткими реаліями: чому вже немає дедлайнів

Президент США Дональд Трамп, який активно просуває переговори між Україною та Росією, все частіше стикається з жорсткою реальністю, яка ускладнює досягнення швидкої мирної угоди. Незважаючи на заяви Білого дому про "певний прогрес", ключові питання насамперед гарантії безпеки для України залишаються невирішеними, повідомляє The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За кілька годин до зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у резиденції Мар-а-Лаго глава МЗС РФ Сергій Лавров фактично поставив під сумнів саме зміст цих переговорів. Він заявив, що Москва ніколи не погодиться на розміщення європейських військ в Україні – одного із центральних елементів запропонованої Києвом системи безпеки.

За словами Лаврова, поява європейських контингентів зробить їх "законною мішенню". Така риторика Кремля, зазначає видання, лише наголосила на головній проблемі переговорного процесу: Росія досі не демонструє готовності до будь-яких поступок. Контакти за посередництва США зосереджені на тому, які компроміси готова прийняти Україна і що Вашингтон може запропонувати натомість. Президент РФ Володимир Путін, за даними американських чиновників, обмежується позначенням "червоних ліній", включаючи нові територіальні вимоги.

Незважаючи на це, Трамп після нещодавньої розмови з Путіним знову заявив, що російський лідер "готовий до миру", проте жоден із ключових західних союзників публічно цю оцінку не підтримав. Найскладнішим питанням залишається довгострокове стримування Росії. Зеленський наполягає на гарантіях безпеки, "подібних до статті 5 НАТО", тоді як Трамп уникає подібних формулювань і стикається з опором усередині Республіканської партії.

Додатковим елементом стратегії Трампа є ідея "стратегічної стабільності" з Росією, що включає можливе скасування санкцій та нормалізацію відносин. У Європі та в частині американського істеблішменту такі підходи вважають наївними. У результаті Трамп фактично відмовився від колишніх обіцянок завершити війну швидко, визнавши: дедлайнів немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін рік тягнув час: чи справді Росія остаточно виходить із переговорного процесу.



