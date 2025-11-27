"Мирный план" для Украины: стало известно, чем США принялись пугать европейцев

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл во время визита в Киев, когда передал Украине "мирный план" из 28 пунктов, заявил европейским дипломатам о ракетной угрозе со стороны России не только для Украины, таким образом продвигая "быстрое урегулирование" войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times", со ссылкой на европейских чиновников.

Дэн Дрисколл. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники, издание отмечает, что на прошлой неделе в Киеве присутствовали европейские дипломаты, чтобы послушать, как администрация президента США Дональда Трампа представит свой "мирный план".

Источники сообщили, что Дрисколл заявил, что в течение многих лет российская армия запускала ракеты в Украину почти так быстро, как только могла их производить. Но, по его словам, сейчас Россия производит их достаточно, чтобы накопить растущий запас оружия большой дальности.

Европейские чиновники отметили, что намек был очевидными: необходимо быстрое урегулирование из-за растущей ракетной угрозы, которая может нанести сокрушительный удар по Украине и выйти за ее пределы.

NYT пишет, что хотя "считается маловероятным, что Россия значительно замедлит производство оружия даже в случае окончания войны, прекращение конфликта может лишить Москву потенциального оправдания для запуска ракет или дронов по другой европейской стране".

Западные чиновники, которые приняли участие во встрече с Дрисколлом и пообщались с NYT, назвали российское наращивание военной силы тревожным и заявили, что его предупреждение вызвало резонанс.

Новая динамика в производстве ракет в Москве стала фоном для последних усилий администрации Трампа по прекращению войны, которые продолжаются и на этой неделе, когда Дрисколл готовится вернуться в Киев для дальнейших переговоров.

