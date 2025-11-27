"Мирний план" для України: стало відомо, чим США почали лякати європейців

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл під час візиту до Києва, коли передав Україні "мирний план" з 28 пунктів, заявив європейським дипломатам про ракетну загрозу з боку Росії не тільки для України, таким чином просуваючи "швидке врегулювання" війни. Як передає портал "Коментарі", про це пише The New York Times, з посиланням на європейських чиновників.

Ден Дрісколл. Фото: із відкритих джерел

Посилаючись на джерела, видання зазначає, що минулого тижня у Києві були присутні європейські дипломати, щоб послухати, як адміністрація президента США Дональда Трампа представить свій "мирний план".

Джерела повідомили, що Дрісколл заявив, що протягом багатьох років російська армія запускала ракети в Україну майже так швидко, як тільки могла їх виробляти. Але, за його словами, зараз Росія виробляє їх достатньо, щоб накопичити зростаючий запас зброї великої дальності.

Європейські чиновники зазначили, що натяк був очевидним: необхідне швидке врегулювання через зростаючу ракетну загрозу, яка може завдати нищівного удару по Україні і вийти за її межі.

NYT пише, що хоча "вважається малоймовірним, що Росія значно уповільнить виробництво зброї навіть у разі закінчення війни, припинення конфлікту може позбавити Москву потенційного виправдання для запуску ракет чи дронів по іншій європейській країні".

Західні чиновники, які взяли участь у зустрічі з Дрісколом і поспілкувалися з NYT, назвали російське нарощування військової сили тривожним і заявили, що його попередження викликало резонанс.

Нова динаміка у виробництві ракет у Москві стала тлом для останніх зусиль адміністрації Трампа щодо припинення війни, які тривають і цього тижня, коли Дрісколл готується повернутися до Києва для подальших переговорів.

