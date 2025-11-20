Мирный план США: стало известно, что требует Трамп от Зеленского

Трамп требует от Зеленского немедленно согласиться на завершение войны: ускоренные темпы в этом случае означают действие здесь и сейчас как можно скорее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чиновника из США.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что когда речь идет об агрессивном таймлайне, — это жесткие сроки на его условиях. Это означает прямо сейчас, это означает как можно скорее. Это сроки, по которым мы работаем, и это мандат, который министр Дэн Дрисколл привнес в мирные усилия", — отметил в комментарии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп согласовал мирный план США на 28 пунктов . Обнародованы новые детали так называемого американского "мирного плана" из 28 пунктов, сформированного с участием представителей России. Об этом сообщается в материале Bloomberg.

В публикации отмечается, что Владимир Зеленский пытается противодействовать возможному унизительному соглашению, которое настаивают на принятии представителей Соединенных Штатов.

Высокопоставленное чиновник из США подтвердил, что президент Дональд Трамп поддерживает этот план. Последняя инициатива администрации Трампа, направленная на возобновление переговоров, предусматривает документ из 28 пунктов, созданный по аналогии с договоренностями о прекращении огня в Газе. План включает требования России относительно уступок, которые Киев последовательно отвергал и которые до сих пор блокируют любое продвижение в направлении договоренностей о перемирии.

По информации источника, в предложении содержатся ключевые условия для Украины, среди которых: -передача России части территорий на востоке Донбасса, ныне контролируемых Украиной; -отмена санкций, наложенных на РФ; -прекращение расследований по военным преступлениям, совершенным русскими военными; -согласие Украины на установление ограничения численности собственных Вооруженных Сил.

