Мирний план США: стало відомо, що вимагає Трамп від Зеленського

Трамп вимагає від Зеленського негайно погодитися на завершення війни: прискорені темпи в цьому випадку означають дію тут і зараз, якомога швидше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високопосадовця зі США.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

"Якщо ви спостерігали за президентом Трампом, ви маєте відчувати, що коли йдеться про агресивний таймлайн, – це жорсткі терміни на його умовах. Це означає прямо зараз, це означає якомога швидше. Це терміни, за якими ми працюємо, і це мандат, який міністр Ден Дрісколл привніс до мирних зусиль", – зазначив у коментарі РБК-Україна високопоставлений чиновник із США.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Трамп погодив мирний план США на 28 пунктів. Оприлюднено нові деталі так званого американського "мирного плану" із 28 пунктів, сформованого за участю представників Росії. Про це повідомляється у матеріалі Bloomberg.

У публікації наголошується, що Володимир Зеленський намагається протидіяти можливій принизливій угоді, яку наполягають ухвалити представники Сполучених Штатів.

Високопоставлений посадовець зі США підтвердив, що президент Дональд Трамп підтримує цей план. Остання ініціатива адміністрації Трампа, спрямована на відновлення переговорів, передбачає документ із 28 пунктів, створений за аналогією з домовленостями про припинення вогню у Газі. План включає відомі вимоги Росії щодо поступок, які Київ послідовно відкидав і які досі блокують будь-який поступ у напрямку домовленостей про перемир’я.

За інформацією джерела, у пропозиції містяться ключові умови для України, серед яких: -передача Росії частини територій на сході Донбасу, які нині контролюються Україною; -скасування санкцій, накладених на РФ; -припинення розслідувань щодо воєнних злочинів, скоєних російськими військовими; -згода України на встановлення обмеження чисельності власних Збройних сил.

