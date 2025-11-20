logo

Главная Новости Мир США «Мирный план» стал неожиданностью: Трампа раскритиковали однопартийцы в Конгрессе
«Мирный план» стал неожиданностью: Трампа раскритиковали однопартийцы в Конгрессе

Часть однопартийцев президента США Дональда Трампа в Конгрессе утверждают, что якобы согласованный его администрацией «мирный план» по Украине стал для них неожиданностью.

20 ноября 2025, 10:49
План прекращения войны в Украине из 28 пунктов, который якобы представила администрация президента США Дональда Трампа как основу для мирных переговоров, стал неожиданностью для республиканцев в Конгрессе.

«Мирный план» стал неожиданностью: Трампа раскритиковали однопартийцы в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Часть однопартийцев Трампа озабочена тем, что документ может быть слишком выгоден Москве, сообщает The Hill.

В частности, один из ключевых союзников Украины в Сенате, республиканец Линдси Грэм, признался, что впервые услышал этот документ уже после его обнародования.

По его словам, хорошо, что США работают над стратегией, но она должна сопровождаться серьезными военными гарантиями для Украины и ограничением возможностей Кремля финансировать войну.

При этом Грэм подчеркнул, что хочет воспользоваться ситуацией, чтобы продвинуть двухпартийный законопроект по санкциям против стран, продолжающих сотрудничать с Россией.

"Ни один план не сработает, если Путин и его союзники не поверят, что мы серьезно настроены на увеличение военной помощи, увеличение возможностей Украины нанести военный ущерб России и увеличение экономического разрушения для тех, кто поддерживает военную машину Путина", — отметил Грэм.

О том, что не владеют конкретными деталями нового плана рассказали также сенаторы-республиканцы Майк Раундз и Пит Рикеттс.

В то же время конгрессмен от Небраски Дон Бэйкон подверг критике Белый дом, отметив, что переговоры с Россией, вероятно, велись без участия Украины и могли сопровождаться давлением на Киев.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", на фоне сообщений о новом "мирном плане", якобы разработанном США, государственный секретарь Марко Рубио высказался о необходимости "положить конец смертоносной войне" в Украине. По его словам, Вашингтон формирует список возможных идей для прекращения войны РФ против Украины. По мнению Рубио, нужны реалистические решения и уступки с обеих сторон.



Источник: https://thehill.com/policy/international/5614066-trump-28-point-ukraine-peace-plan/
