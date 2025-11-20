«Мирний план» став несподіванкою: Трампа розкритикували однопартійці в Конгресі

План припинення війни в Україні з 28 пунктів, який адміністрація президента США Дональда Трампа нібито представила як основу для мирних переговорів, став несподіванкою для республіканців у Конгресі.

Частина однопартійців Трампа стурбовані тим, що документ може бути надто вигідним Москві, повідомляє The Hill.

Зокрема, один із ключових союзників України в Сенаті, республіканець Ліндсі Грем, зізнався, що вперше почув про цей документ уже після його оприлюднення.

За його словами, добре, що США працюють над стратегією, але вона має супроводжуватися серйозними військовими гарантіями для України та обмеженням можливостей Кремля фінансувати війну.

При цьому Грем наголосив, що хоче скористатися ситуацією, щоб просунути двопартійний законопроєкт щодо санкцій проти країн, які продовжують співпрацювати з Росією.

"Жоден план не спрацює, якщо Путін та його союзники не повірять, що ми серйозно налаштовані на збільшення військової допомоги, збільшення можливостей України завдати військової шкоди Росії та збільшення економічної руйнації для тих, хто підтримує військову машину Путіна", — зазначив Грем.

Про те, що не володіють конкретними деталями нового плану розповіли також сенатори-республіканці Майк Раундз і Піт Рікеттс.

Водночас конгресмен від Небраски Дон Бейкон розкритикував Білий дім, зазначивши, що переговори з Росією, ймовірно, велись без участі України та могли супроводжуватися тиском на Київ.

