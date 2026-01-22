Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания и под прицелом иронии мирового сообщества из-за своей давней мечты о Нобелевской премии мира. В этом году Нобелевский комитет отметил престижной наградой лидера оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо за непреклонную борьбу за демократию и мирный транзит власти в своей стране.

Мировой флешмоб: Трамп стал героем пародий после получения медали от лидера венесуэльской оппозиции

Во время официального визита в Вашингтон Мачадо встретилась с американским лидером в Белом доме, где совершила неожиданный жест — передала свою золотую медаль Трампу. Президент США охотно принял подарок, расценив это как проявление глубокого взаимного уважения.

Такая ситуация спровоцировала волну мемов в соцсетях. Креативные пользователи всего мира, включая украинский сегмент, начали массово создавать мемы. Самым популярным форматом стали коллажи и видео из известных кинолент, где персонажи "вручают" свои знаки отличия Трампу, высмеивая его страсть к чужим регалиям.

Среди "дарителей" – персонажи "Титаника", "Гарри Поттера", "Ледникового периода", "Тора" и даже религиозные персонажи, а также кот, отдающий Трампу свою мышь, и Петр Порошенко, отдающий президенту США "Рошен".

*****************************************************************

**********************************************************************

*****************************************************

***************************************************************

************************************************************

*************************************************************************

********************************************************************************

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила подозрение от НАБУ и САП относительно вероятного подкупа нардепов для провала некоторых решений Верховной Рады. Это произошло после того, как вчера ВРУ не смогла проголосовать за назначение Дениса Шмыгаля на должность Министра энергетики, хотя до этого все решения о смещении были приняты.

Именно об этом говорилось на пленках НАБУ, которые уже опубликованы в сети. Юлия Тимошенко сама называет это политическим давлением и отвергает все обвинения, уже сегодня выступив с трибуны Верховной Рады, а украинцы на все это реагируют традиционно и несокрушимо – с юмором. В Сети сразу появилось множество мемов относительно политической деятельности Тимошенко и упоминание о ее прошлых "достижениях".