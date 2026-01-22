Президент США Дональд Трамп знову опинився в центрі уваги та під прицілом іронії світової спільноти через свою давню мрію про Нобелівську премію миру. Цьогоріч Нобелівський комітет відзначив престижною нагородою лідерку опозиції Венесуели Марію Коріну Мачадо за її непохитну боротьбу за демократію та мирний транзит влади у своїй країні.

Світовий флешмоб: Трамп став героєм пародій після отримання медалі від лідерки венесуельської опозиції

Під час офіційного візиту до Вашингтона Мачадо зустрілася з американським лідером у Білому домі, де зробила несподіваний жест — передала свою золоту медаль Трампу. Президент США охоче прийняв дарунок, розцінивши це як прояв глибокої взаємної шани.

Така ситуація спровокувала хвилю мемів у соцмережах. Креативні користувачі з усього світу, включаючи український сегмент, почали масово створювати меми. Найпопулярнішим форматом стали колажі та відео з відомих кінострічок, де персонажі "вручають" свої відзнаки Трампу, висміюючи його пристрасть до чужих регалій.

Серед "дарувальників" — персонажі "Титаніку", "Гарі Потера", "Льодовикового періоду", "Тора" та навіть релігійні персонажі, а також кіт, що віддає Трампу свою мишу, і Петро Порошенко, що віддає президенту США "Рошен".

