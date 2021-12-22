Мировые компании требуют от работников вакцинироваться: какие санкции применяют

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Козлова Альбіна
Мировые компании-гиганты Intel, Meta, Microsoft, Google, Apple требуют от работников прививаться от коронавируса. К невакцинированным применяются различные санкции: оплачиваемые отпуска, отпуска за свой счет, обязательное тестирование. Об этом пишет VC.
Компании требуют от работников вакцинироваться, фото из открытых источников
Известно, что сотрудники Intel должны привиться до 4 января 2022 года или принести справки, свидетельствующие о наличии противопоказаний для вакцинации. Если эти документы они не предоставят, то с 4 апреля, уйдут в отпуск за свой счет на три месяца. До апреля от невакцинированных требуют прохождения теста на COVID-19 еженедельно. Требование касается и работающих из дома.
Компания выдвигает такое требование, учитывая распоряжение правительства США о том, что сотрудники в компаниях, где работает более 100 человек, должны быть вакцинированы.
В судах штатов Джорджия и Луизиана рассматривают общий иск компаний и религиозных общин против решения правительства. То, в свою очередь, подало апелляцию, поэтому судебное разбирательство продолжается.
Ранее сообщалось, что компания Google предоставит непривитым работникам 30-дневный отпуск для того, чтобы они вакцинировались. После истечения срока они должны предоставить сертификат о вакцинации или справку о наличии противопоказаний. Иначе они могут быть уволены или отстранены от работы без сохранения оплаты труда.
Meta и Microsoft также выдвинули требования к работникам по вакцинации, а в Apple требуют от невакцинированных регулярно сдавать тест на коронавирус.
Как сообщал портал "Комментарии", мировой лидер по рекрутингу H&S заходит в Украину. Известно, что Heidrick & Struggles (H&S), специализирующаяся на консалтинге и рекрутинге, решила купить украинскую WE Partners.
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