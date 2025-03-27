Мировые лидеры в восторге от политики Трампа: что изменилось

Агрессивная и порой откровенно хамская внешняя политика нового президента США возмутила мир и подарила надежду тем политика, у которых последнее время политические рейтинги были не на самом высоком уровне. Они не поддерживают подходы Трампа, но радуются его выходкам, ведь на его фоне они выглядят куда более убедительнее и находят поддержку среди своих избирателей. Об этом пишет Financial Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, обновленные социологические опросы в нескольких странах, от Мексики до Украины, показывают живительный электоральный эффект Трампа на рейтинги местных политиков. Даже такой непопулярный лидер, как Эммануэль Макрон, почувствовал всплеск народной поддержки после угроз США ввести торговые пошлины против Европы.

Так, в Канаде преемник Джастина Трюдо на посту премьер-министра Марк Карни сразу взял на вооружение агрессивный подход к взаимодействию с Трампом. На волне народного гнева, вызванного американскими пошлинами, и патриотизма Карни в рейтингах опережает Пьера Пуальевра, лидера консервативной оппозиции и нескрываемого трамписта. А ведь еще несколько месяцев назад именно консерваторы готовились праздновать победу на следующих выборах. Трамп уничтожил рейтинги правых в Канаде.

Недавно президентом Мексики стала представительница левого спектра Клаудия Шейнбаум. Трамп угрожал Мексике применением военной силы ради подавления картелей и ввел пошлины на мексиканский экспорт в США. Как следствие, и без того высокие рейтинги одобрения Шейнбаум поднялись до 85%.

Публичная перепалка Владимира Зелинского и Дональда Трампа также помогла первому поднять свои рейтинги, которые последнее время начали заметно снижаться.

Как уточняют авторы Financial Times, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хоть и избежали такого жесткого конфликта с Трампом, как лидеры Канады, Мексики и Украины, тоже имели возможность перехватить немного благодатного для рейтингов эффекта Трампа.

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